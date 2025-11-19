為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣特有種台灣山茶 具豐富抗氧化性還有松露香

    2025/11/19 14:57 記者楊媛婷／台北報導
    台灣山茶製作的茶葉，泡製後喝起來有特殊的松露香、柑橘香、花香。（記者楊媛婷攝）

    台灣山茶製作的茶葉，泡製後喝起來有特殊的松露香、柑橘香、花香。（記者楊媛婷攝）

    一般採茶都是要彎腰採，山茶的茶樹有成人高，則要抬頭採，農業部林試所今（19）日表示，台灣山茶是台灣特有種，不同品系與搭配不同的製茶技術可有松露味、柑橘味、花香味，自2021年後是林下經濟品項，經推廣，目前國內栽種已到1百公頃。

    台灣山茶是唯一台灣物種中可製作成茶飲的植物，林試所副研究員孫銘源表示，台灣山茶過去在日本時代曾上貢給總督府，為具有台灣特色的茶飲，隨小葉烏龍茶樹引進後，才逐漸沒落，台灣山茶的茶樹可長到7到8米高，團隊經2年調查，發現台灣山茶主要分布在南投、嘉義、高雄、屏東、台東中低海拔森林，生長在偏酸性、富含有機質的土壤。

    林試所和茶改場合作，遴選出208株母樹，展開一系列種原保存與育苗，並透過DNA分子技術定序，分析台灣山茶的遺傳變異，也導入製茶技術，讓台灣山茶風味更突出，孫銘源表示，台灣山茶具有獨特的松露香、花香、柑橘香，其中松露香更是僅在台灣山茶出現，可製作為紅茶與綠茶。

    孫銘源表示，台灣山茶具有更豐富的抗氧化性，他也提醒，台灣山茶又有「3點茶」的稱呼，也就是下午3點後飲用會容易晚上睡不著，因此建議上午飲用。

    台灣山茶是台灣特有種，全世界只有台灣有。（記者楊媛婷攝）

    台灣山茶是台灣特有種，全世界只有台灣有。（記者楊媛婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播