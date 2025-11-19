為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    通霄楓樹里農路蒜香藤今年罕見3度開花 欣賞紫爆花海估1週最宜

    2025/11/19 14:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    罕見，通霄楓樹里農路蒜香藤今年3度開花，紫爆花海魅力來襲。（張麥斯提供）

    罕見，通霄楓樹里農路蒜香藤今年3度開花，紫爆花海魅力來襲。（張麥斯提供）

    苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路近年來地主栽種不少蒜香藤花，今年已2度開花，在地攝影玩家張麥斯分享，前往當地取景發現蒜香藤花今年3度開花，較為罕見，他估計目前已經開花約5成，預計1週為賞花最佳時機，且週末地方商家將在楓樹里停車場舉辦活動，民眾可以前往賞花、吃好料。

    張麥斯說，里民溫先生栽種美麗蒜香藤，花5月份為主要花期，但今年7月因雨勢不斷，氣溫較低，環境可能與往常5月份蒜香藤花綻放相似，因此首度見到楓樹里蒜香藤花出現夏季2度開花綻放情形。近來降溫後蒜香藤今年3度開花，估計紫爆花海魅力又會吸引不少遊客。

    「蒜香藤」因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，又名「紫鈴藤」，楓樹里蒜香藤花一年主要有兩次花期，在短期爆炸滿開，滿滿的紫色花串更令人驚艷。溫先生栽種蒜香藤多年，讓楓樹里2鄰小徑成為浪漫小路。

    因蒜香藤賞花期不長，想賞花的民眾手腳要快，可以定位馬家庄，再往前直走到後右方即為楓樹里2鄰；不過，因道路狹小，開車民眾可以先在周邊如馬家庄停車場先停好車再步行進入，也避免將車停在道路上阻礙交通。

    罕見，通霄楓樹里農路蒜香藤今年3度開花，紫爆花海魅力來襲。（張麥斯提供）

    罕見，通霄楓樹里農路蒜香藤今年3度開花，紫爆花海魅力來襲。（張麥斯提供）

