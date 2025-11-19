為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清晨氣溫降芬園國小師突癱軟命危 師生鬼門關前救回

    2025/11/19 14:35 記者湯世名／彰化報導
    芬園國小老師帶學生在操場上慢跑，不料跑完後突倒地OHCA。（圖由校方提供）

    芬園國小老師帶學生在操場上慢跑，不料跑完後突倒地OHCA。（圖由校方提供）

    全校救一人！彰化縣芬園鄉芬園國小黃姓老師昨天（18日）上午在學校操場帶學生運動時，突然全身癱軟倒地並當場OHCA，學生見狀趕緊向師長通報，大家分工合作，有人通知校護拿AED，有人幫忙CPR，還有人通報消防局，所幸在老師們協助下，黃姓老師恢復意識，送醫後立即做心導管，目前在加護病房觀察，意識清楚。

    芬園國小學務主任蔡孟訓指出，黃姓老師昨天上午8點多在帶領學生晨間慢跑，跑完後突然昏厥，學生們趕緊向校方通報，老師們分別以AED、CPR等方式對他急救，並通報消防局派員前來搶救，兩個小時的急救過程中恢復清醒，可以正常對話。

    校護關采倢說，昨天上午8點多她接獲學生們通報後，立即到場依CPR的流程為黃姓老師急救，當時他沒有呼吸心跳，其他師長趕緊以AED為黃姓老師搶救；黃姓老師恢復心跳但沒有意識，此時消防人員趕抵現場接手搶救，火速送彰化基督教醫院急救，所幸恢復意識；學校老師們很積極正確搶救，大家各司其職、分工合作，用專業且正確的急救流程讓黃姓老師清醒過來。

    她說，昨天上午氣溫降低，黃姓老師可能當下衣物也穿不夠多，突然心肌梗塞，所幸最終有搶救回來，學校師長們大家集體搶救功不可沒。消防人員也表示，校方正確評估與處置相當重要，對於患者有非常大的幫助。

    芬園國小校方人員描述事發經過。（圖由民眾提供）

    芬園國小校方人員描述事發經過。（圖由民眾提供）

