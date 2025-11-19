為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    深化客語校園教育 北市將辦「HAKKA 靚星星 大膽向前GO」

    2025/11/19 14:29 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市客委會將於22日及23日兩日下午1點到4點30分，在客家文化主題公園舉辦「HAKKA 靚星星 大膽向前GO」114年度國中小客語社團成果發表活動。（圖由台北市客委會提供）

    台北市客委會將於22日及23日兩日下午1點到4點30分，在客家文化主題公園舉辦「HAKKA 靚星星 大膽向前GO」114年度國中小客語社團成果發表活動。客委會主委吳文德表示，「當客家文化融入社團課程，孩子除了習得表演與技藝，也開拓了更寬廣的文化視野，深化對多元文化的認識，這樣的學習過程正是客家語言與文化傳承中不可或缺的養分。」

    今年活動以「大膽向前GO」作為核心主題，象徵孩子在客語文化的浸潤中，培養勇氣、毅力與創造力，並能在舞台上盡情發光。成果發表活動內容多元豐富，包括合唱、舞蹈、管樂、直笛、布袋戲、客家獅、多元文化社團等精彩節目，透過不同藝術形式詮釋客家語言與文化，展現客語教育在校園深耕的亮麗成果。

    活動現場以濃郁的「海客文化」為視覺基調，從活動同名主題曲〈大膽向前GO〉的律動暖場，也打造「HAKKA 星光島」靜態博覽會展區，各校以展板與照片呈現平日練習的點滴，彷彿一條專屬孩子們的星光大道，讓家長與市民朋友可以看見孩子從基礎練習到舞台展演的成長軌跡。

    活動同時推出深受親子喜愛的「膽量之星」闖關挑戰，以客家生活日常「食、衣、住、行」為主題，設計趣味十足的互動關卡，如食材配對、服飾穿搭、沙包挑戰、文化拼圖等，希望孩子們在遊戲中自然運用客語、認識文化，並以勇氣完成任務，展現屬於自己的膽量與自信。

