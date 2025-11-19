為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天花板黑嚕嚕、灰塵結塊 北捷天花板挨批清潔不力

    2025/11/19 14:26 記者甘孟霖／台北報導
    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    台北捷運日載百萬運量，當中又以板南線通勤人口最多，不過市議員王欣儀指出，忠孝復興、忠孝新生等板南線高人流的轉乘大站，其天花板和通風口長期積灰、板材泛黑甚至有發霉狀況，恐影響民眾。北捷表示，部分位置清潔後仍顯髒污，與材質問題、金屬易生鏽有關，將檢討並研議材質改善；另未來將拍清潔前後照留存對比。

    王欣儀表示，近幾個月民眾陳情，加上她辦公室實地勘察忠孝復興、忠孝新生站等大站，髒污狀況可謂怵目驚心，不僅通風口大面積泛黑、灰塵堆積結塊，天花板明顯污漬，燈具金屬框也覆蓋明顯灰塵，與北捷宣稱的定期清潔標準明顯不符。北捷表示，未來清潔前後將拍照留存做為精進措施。

    她說，根據北捷資料指出，天花板與通風口為委外清潔，依合約原訂每月清潔1次，今年4月起更下修為每2個月1次，且維護標準是「擦拭後表面潔淨無灰塵」但現場狀況顯示清潔並未落實。

    王欣儀批評，北捷不僅將清潔外包，且也沒有清潔工單、清潔前後狀況對比，僅以表單為依據；另外，部分區域屬於需搭鷹架的「年清潔」項目，北捷稱1年清1次即可，但上次清潔驗收是去年10月，今年要到11月 25、26 日才進行，超過1年未清。忠孝復興、忠孝新生1年進出人次分別達3500萬、2700萬，理應掌握髒污累積速度，但北捷卻放任污垢越積越厚，不僅影響觀感，通風口髒污也可能導致空調效能下降、黴菌粉塵可能影響乘客健康等。

    她要求，北捷必須全面盤點各站天花板與通風口的清潔狀況，並優先改善高人流大站；同時提出具體改善計畫與時程；也應檢討並強化外包廠商履約稽核制度，提高現場查驗比例，並強制要求清潔前後拍照存證。

    北捷表示，捷運車站出風口清潔作業依是否須搭鷹架區分為2項，不須搭鷹架的區域每2月1次，另天花板和通風口需搭架後方能清潔，因此列為年度清潔項目須搭鷹架區域每年1次，使用伸縮桿、抹布及除塵球，搭配合梯、鷹架及升降設備清除灰塵、棉絮及蜘蛛網；針對通風口使用除鏽劑清除鏽斑，並用抹布擦拭乾淨，不易清潔處使用菜瓜布加強刷洗。

    北捷說，未來週期性清潔將納入區域清潔前後照片以為精進。

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    王欣儀指出，板南線許多大站天花板、通風口清潔不彰。（圖由王欣儀研究室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播