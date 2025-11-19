花蓮吉安工地發現人骨 文化局初探找到史前陶片

花蓮吉安鄉仁里五街一處空地正進行興建工程，本月初工人在挖地基時挖到一具泛黃的人類部份骨骸，文化局在地底下發現史前陶片。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉仁里五街一處空地正進行興建工程，本月初工人在挖地基時竟挖到一具泛黃的人類部份骨骸，警方獲報前往調查，發現是年代久遠、至少40年以上的骨骸，外觀已經非常泛黃，花蓮縣政府文化局懷疑有史跡前往挖掘，初步發現一些碎陶片，懷疑是史前文物，而人骨部份從牙齒判斷是近代人類，詳細還要進一步鑑定。

花蓮縣文化局考古人員在接獲訊息後到場勘查，在地表發現初判為靜浦文化的2片陶片及60公分文化層，後續將列入文化調查評估報告送審議會審議，至於遺骸部分，文化局從臼齒摩痕及套地圖初步評估應非史前人類，已請專家評估擬定後續處理方式。

吉安仁里5街民宅因整建工程本月5日挖出零星人骨遺骸，包含大腿骨、下顎等，經屋主通報檢警，初步發現骨頭泛黃，由於空地上原有一棟40多年的老舊建物，骨骸發現位置在原有房屋地基以下的原土層，因此認為骨骸年代至少超過40年，全案依無主屍骨案處理。

文化局代理局長曾之妤今指出，花蓮市區曾出土史前人類遺骸，文化局因有類似經驗得知消息後，敏感度極高，除先依《文化資產保存法》第57條及施行細則第27條疑似考古遺址，請屋主暫停施工，考古館研究人員6日也到現場勘查，在地表發現2片陶片，初步判斷應是距今800至200年的靜浦文化。

曾之妤說，考古館的考古大隊14日到場展開文化資產調查，挖了探坑確認有無文化層，18日探坑完成後，發現靠牆壁部分有約60公分的文化層，後續將列入文化調查評估報告送進審議會審議。人骨部分現在還放在殯儀館公告招領，等待期滿沒人領，屆時文化局就會接手，由於文化部有訂定考古遺址出土人類遺骸處理注意事項，會邀請專業的人骨類學者，到現場評估出土遺骸未來的保存維護方式。

文化局把現址套疊在1904年台灣國寶地圖發現，該處為日治時期原住民族範圍的舊社，且考古學者初步勘驗人骨，發現牙齒臼齒摩痕很大，研判應不是史前人類，懷疑是日治時期的原住民，但之後還是會請專家學者評估是否要透過碳鑑定等科學方式確定人骨年限及後續處置方式。

曾之妤說，已告知屋主後續若要開工應提出施工監看，文化局也會依據「花蓮縣考古試掘委託辦理要點」，在民宅碰到工程開發遇到疑似考古遺址時，由考古館處理採集、紀錄等工作。

