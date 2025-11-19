台南北門高中零食外交 視訊交流馬紹爾瓜加林環礁高中

北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

北門高中與馬紹爾共和國瓜加林環礁高中（Kwajalein Atoll High School）簽署教育合作協議書，今年寄送台灣零食至該校後，再透過視訊交流，透過生活化的主題和零食分享，建立更熱絡的互動與友誼。

去年在馬紹爾共和國駐台大使卡蒂爾女士（H.E. Ambassador Anjanette Kattil）的見證下，北中與瓜加林環礁高中簽署教育合作，雙方學生曾以漁業資源及海平面上升、國土流失的危機為主題，進行2次深度報告與交流，透過在地生活和海島國家所面臨的共同危機，建立跨國理解。

請繼續往下閱讀...

今年11月線上交流主題聚焦「台灣零食」，北門高中高二雙語實驗班的32位學生分4組擔綱簡報，而瓜加林環礁高中則有39位師生參與，視訊之前已先將台灣各種零食寄送到瓜加林環礁高中，讓對方師生品嚐。

北門高中學生以全英文介紹台灣特色零食，從蚵仔煎洋芋片的在地夜市風味、科學麵的名稱與吃法，乖乖在台灣科技業中的「鎮機」文化，到鳳梨酥的文化意涵，活動尾聲的「乖乖廣告歌曲」帶動唱將氣氛推向高潮，2國學生隔著螢幕一起唱，展現超越語言、超越距離的歡樂氛圍。

瓜加林環礁高中師生表現極大的熱情，最受瓜加林師生青睞的台灣零食前五名是小瓜呆巧克力口味脆笛酥、77乳加巧克力、蝦味先、義美小泡芙草莓風味和科學麵。

校長吳俊憲表示，展現北門高中學生紮實的英語能力與文化自信，更成功地將台灣文化推向國際。

北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法