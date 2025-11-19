為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南北門高中零食外交 視訊交流馬紹爾瓜加林環礁高中

    2025/11/19 14:16 記者王涵平／台南報導
    北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

    北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

    北門高中與馬紹爾共和國瓜加林環礁高中（Kwajalein Atoll High School）簽署教育合作協議書，今年寄送台灣零食至該校後，再透過視訊交流，透過生活化的主題和零食分享，建立更熱絡的互動與友誼。

    去年在馬紹爾共和國駐台大使卡蒂爾女士（H.E. Ambassador Anjanette Kattil）的見證下，北中與瓜加林環礁高中簽署教育合作，雙方學生曾以漁業資源及海平面上升、國土流失的危機為主題，進行2次深度報告與交流，透過在地生活和海島國家所面臨的共同危機，建立跨國理解。

    今年11月線上交流主題聚焦「台灣零食」，北門高中高二雙語實驗班的32位學生分4組擔綱簡報，而瓜加林環礁高中則有39位師生參與，視訊之前已先將台灣各種零食寄送到瓜加林環礁高中，讓對方師生品嚐。

    北門高中學生以全英文介紹台灣特色零食，從蚵仔煎洋芋片的在地夜市風味、科學麵的名稱與吃法，乖乖在台灣科技業中的「鎮機」文化，到鳳梨酥的文化意涵，活動尾聲的「乖乖廣告歌曲」帶動唱將氣氛推向高潮，2國學生隔著螢幕一起唱，展現超越語言、超越距離的歡樂氛圍。

    瓜加林環礁高中師生表現極大的熱情，最受瓜加林師生青睞的台灣零食前五名是小瓜呆巧克力口味脆笛酥、77乳加巧克力、蝦味先、義美小泡芙草莓風味和科學麵。

    校長吳俊憲表示，展現北門高中學生紮實的英語能力與文化自信，更成功地將台灣文化推向國際。

    北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

    北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

    北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

    北門高中寄送台灣零食至馬紹爾共和國瓜加林環礁高中，再透過視訊交流。（圖由北門高中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播