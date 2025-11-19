外送員摔死麥金路坑洞無法國賠 謝國樑：協助家屬維護權益

基隆市麥金路3巷坑洞致外送員摔車撞護欄死亡。（民眾提供）

基隆市麥金路3巷最近大雨出現坑洞，導致外送員撞坑洞摔車送醫不治，屬私人土地，家屬也無法申請國賠，民進黨市議員吳驊珈、施偉政要求府納入「基隆市公私有土地供通道使用公用地役關係暨公共安全認定委員會」，協助修復維管。市長謝國樑對家屬表示遺憾，市府法律資源協助家屬維護權益，認為道路確有公共安全之虞，要求相關單位儘速協助修復。

民進黨議員今天聯合總質詢，吳驊珈和施偉政指出，麥金路3巷坑洞導致外送員摔車撞到路邊水泥護欄，送醫後昨天亡故，家屬正在找監視器畫面。

吳驊珈表示，麥金路3巷坑洞問題，安樂區議員幾乎都質詢過，希望市府重視，比照中和路168巷大慶大城社區道路，納入公私有土地供通道使用公用地役關係的安全委員會維護，難道要第二、第三個人跌倒才重視？他邀市長謝國樑一起去會勘，如何解決坑洞的問題。

施偉政也表示，外送員是上週受傷送醫昨已亡故，因在私人道路摔車，無法申請國賠，家屬救助無門，基隆市有很多公私土地交錯的道路，希望市府對於公共通行道路加強維護。

謝國樑表示，他會找時間去看現場，市府不知麥金路3巷會有公有安全危害出人命的問題，他很遺憾，他說2020年時前立委蔡適應和議員鄭愷玲爭取鋪平道路，他認為這比中和路168巷更嚴重，將納安公共安全委員會，請相關單位儘快協助修復。

此外，施偉政指出，15日晚上有位古姓女騎士，從暖暖過港路走河邊道路往尚仁街方向行駛，在上坡時直接撞上工地圍籬，當場死亡。他說，該處沒有警示燈、夜間視線差，造成市民罹難，要求市府立即改善。

基隆市麥金路3巷坑洞致外送員摔車撞護欄死亡。（民眾提供）

