嘉縣牛稠溪整治有成 觀音瀑布再現風華

竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程營造縱向廊道，有利水中生物溯游。（圖由林保署嘉義分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，自2018年起持續推動牛稠溪流域整治，去年至今年執行「竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第三期」，完成區域治理最後一哩路，保障觀音瀑布聯外道路及下游文峯、金獅、龍山等聚落的安全，並為台灣自來水公司竹崎淨水場帶來穩定水量與水質，提升流域整體防災與水資源永續運用，為地方觀光產業奠定基石。

林保署嘉義分署表示，竹崎鄉觀音瀑布曾是4、5、6年級生記憶中的熱門景點，曾因921大地震及莫拉克風災造成聯外道路全面中斷，「竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第三期」將原有高差7公尺的防砂壩調整為階梯式護坦，透過多階段消能，保護下游結構物降低淘刷風險，暢通溪流縱向廊道，營造有利水中生物溯游的環境；工程設計結合觀音瀑布周遭景觀，將當地人文及動物意象圖騰融入兩岸結構物，兼顧景觀美化與生態人文教育功能。

嘉義分署表示，牛稠溪集水面積達1000多公頃，過去每逢颱風豪雨兩岸常受溪水溢流沖刷及邊坡崩塌災害，影響居民安全及中斷交通，2018年起跨機關合作整體規劃與分年分期投入1.7億元工程經費，牛稠溪防災韌性顯著提升，並促成觀音瀑布聯外道路提前搶通，使封閉20餘年的觀音瀑布風景區於2023年順利開園，再現觀音瀑布風華。

工程改善環境後，有效提供魚類良好棲地。（圖由林保署嘉義分署提供）

林業保育署嘉義分署牛稠溪流域分年分期治理進展。（圖由林保署嘉義分署提供）

