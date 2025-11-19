為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中大坑9號步道登山口公廁不足 建設局︰明年初施工

    2025/11/19 14:03 記者蘇金鳳／台中報導
    台中大坑9號步道逢假日就要排長隊，市府明年就要增建。（記者蘇金鳳攝）

    台中大坑9號步道逢假日就要排長隊，市府明年就要增建。（記者蘇金鳳攝）

    台中市大坑9號步道觀音亭已改建完成，吸引更多的民眾去登9號步道，市議員陳政顯今天在市議會提出質疑，市府花了8,290萬元整建觀音亭，但是大坑9號步道登山口的公廁卻嚴重不足，假日更是大排長龍，其中還有很多長者在排隊，他已反映多次，為何市府就是不建？要求趕快興建符合登山民眾需求。

    建設局長陳大田表示，大坑9號步道的廁所的確不足，已跟台灣設計研究院合作規劃一個案子，會利用部份公園用地及入口處，蓋符合大家需求、代表入口意象的陽光廁所，明年初會進行施工。

    市議員陳政顯表示，台中市很多景點公廁數量不夠，像議員楊典忠就一直在爭取高美濕地的公廁，大坑9號步道登山口的公廁也在假日大排長，一個國際城市象徵，公廁要足夠。

    陳政顯強調，大坑步道1年有250萬民眾來登山，大坑9號步道在觀音亭完工後，登山的民眾更多，但是9號步道登山口的公廁卻嚴重不足，平時就稍微要排一下隊，假日更是大排長龍，其中還有很多長者。

    陳政顯不滿的表示，已跟市府反映多年，9號步道登山口公廁不足，但是至今還是沒有增建，山上的觀音亭都改建好了，為何登山口的公廁卻都不動如山？讓長輩假日都要排長隊等上廁所。

    觀旅局長陳美秀表示，明年就會在9號步道登山口增加一處公廁。

    市議員陳政顯要求對大坑9號步道廁所增建速度要加快。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳政顯要求對大坑9號步道廁所增建速度要加快。（記者蘇金鳳攝）

