2025台灣教育科技展 南市崇學國小、長安國小示範AI輔助與VR沉浸式課程

南市崇學國小、長安國小在「2025台灣教育科技展」帶來亮眼展示，領航教師現場示範AI輔助與VR沉浸式課程，讓科技真正在課堂中落地。

崇學國小張琬翔老師以「e度解密能源」課程為例，引入生成式AI學伴，讓學生自主提問、整理資訊，探索再生能源與永續議題。學生不只是聽老師講解，而是在AI引導下動腦思考、整合知識，學習過程更有互動感，展現AI輔助思考的實質價值。

長安國小黃品甄老師的「玩樂之聲PLUS—海洋篇」則用VR（虛擬實境）帶學生「潛進」海底世界，親身感受聲音如何傳導，理解海洋科學原理。透過視覺、聽覺和操作互動，學生不僅吸收知識，也激發環境永續意識。

南市數位學習推動辦公室主任高誌健表示，目前已有58所學校建立AI與數位陪伴機制，領航教師在課程設計和共備上扮演關鍵角色。他指出，科技不只是輔助工具，更能成為學生探索與學習的動能，兩校以AI學伴與VR體驗展現「科技為學而生」的精神。

教育局長鄭新輝表示，老師們運用AI與VR，將課堂從單向講授轉為主動參與，學生能在虛擬情境中走進歷史、自然或科學世界。這種方式讓學習更生動，也讓學生更願意主動思考與合作。

