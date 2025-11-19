高市斥資4.5億打造智慧教室 大型觸控螢幕進駐5千間教室

高市斥資4.5億打造智慧教室，大型觸控螢幕進駐5000間教室。（高市教育局提供）

高市為加速智慧校園環境升級，市府全額自籌4.5億元，將於115年4月底前，完成全巿三級學校5000間普通教室及資源班教室大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。

教育局指出，大型觸控螢幕建置成為推動智慧校園的重要政策，今年11月上旬在鼓山高中、鼓岩國小完成示範點裝設，建立標準施工流程，上週召開說明會向各校進行作業說明，目前教育局正積極協調廠商到校依序施作，並透過工班彈性調度，加速設備進場與安裝排程，全力趕辦，確保明年4月底前全面完成。

請繼續往下閱讀...

教育局長吳立森表示，面對AI時代與智慧學習的挑戰，市府持續投入資源打造更優質的數位學習環境，除全面建置大型觸控螢幕外，115年度也將添購5萬台平板載具，期望科技能更深入課堂，帶動多元創新教學，讓高雄校園邁向全面數位化與智慧化。

至於大型觸控顯示器則具備高解析度、直覺互動，以及可搭配行動載具等特性，可提升課堂互動、協作學習與差異化教學，更協助教師靈活運用多元媒材，營造更豐富的教學情境。

為支持教師推動數位學習，114年度已辦理122場相關研習，後續將配合設備建置同步安排教師培訓，確保新設備於完成裝設後能立即發揮最大效益。

高市斥資4.5億打造智慧教室，大型觸控螢幕進駐5000間教室。（高市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法