深耕8年行銷農產 造橋農村社區小舖推廣國產鮮乳

深耕8年行銷農產，造橋農村社區小舖推廣國產鮮乳收穫成果。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣造橋鄉盛產諸多農產品，其中以南瓜最為知名，每年南瓜行銷活動也常吸引不少遊客。造橋鄉農會8年前向中央爭取經費在農會旁設立農村社區小舖，整合當地農特產設攤成為市集，行銷地方農產；由於造橋鄉往昔酪農多，出產不少鮮乳，近年來農會也大力推廣國產鮮乳收穫成果，今天也舉辦發表會邀集小農、青農等參與。

苗栗縣副縣長邱俐俐說，國產鮮乳從牧場到餐桌有國人以最嚴謹的方式把關，檢驗品質，面對進口關稅衝擊，盼民眾多選擇、支持，重要的是採購國產鮮乳與在地農產。

造橋鄉農會表示，農村社區小舖以「在地生產、在地銷售、在地共享」為核心理念，8年來串聯地方農產、青農創意與社區理念，已經成為造橋重要的農村窗口。另外，農村社區小舖除提供當地農民自產自銷平台，也包裝整合產品、進行品牌管理並把關品質，讓造橋鄉農產更具競爭力。

活動持續推廣國產鮮乳，包括介紹國產鮮乳生產流程、營養價值與檢驗制度等，讓民眾更了解國產鮮乳；而鮮奶試飲、親子闖關與首座互動也吸引不少民眾參加。農會盼舉辦活動讓更多人支持國產鮮乳，並吸引更多人造訪造橋農村。

