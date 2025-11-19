為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防水閘門降低住家淹水風險 屏縣今年度受理補助至12/31

    2025/11/19 13:43 記者羅欣貞／屏東報導
    防水閘門裝設。（屏東縣政府提供）

    極端氣候使災害標準日益難測，除強化公共治水工程外，家戶自主防災的完備能更強化面對極端災害時的韌性，面對極端氣候威脅，縣長周春米早在今年初即超前部署推動「防水閘門（板）補助計畫」，協助民眾提升住家防水能力，呼籲符合條件的鄉親盡早於今（2025）年12月31日前提出申請。

    屏東縣府表示，本（2025）年度補助計畫從3月1日開放申請以來，截至10月31日，共有12間鄉鎮市公所送件，累計合格件數75件，申請補助金額為267萬1300元，已有50戶完成防水閘門施作，執行率近8成，目前補助經費尚有餘裕，歡迎符合資格的民眾提出申請。

    水利處舉例，本（11）月鳳凰颱風帶來強烈降雨，宜蘭多處出現淹水災情，其中一處民宿因裝設防水閘門並搭配抽水設備，成功阻擋淹水、保護旅客安全，凸顯家戶自主防災在突發性豪雨中發揮關鍵作用，家戶若能提前布設防水閘門，不但能降低財產損失，也可減少淹水對生活造成的中斷。

    水利處說明，防水閘門適用於曾有淹水紀錄的合法建築物，能在豪雨期間有效阻擋地表水與倒灌情形，減輕住家受損風險；若再搭配抽水設備，可進一步提升整體防汛能力。申請補助的防水閘門須為金屬材質，如鋁合金、不鏽鋼，並附有完整安裝維護說明書及至少兩年保固，確保設備品質與後續效能。

    屏縣府也提醒，本年度計畫受理期間至12月31日止，民眾可向建物所在地鄉鎮市公所提出申請，依規定期限完成設置，以確保防水措施能即時發揮效益。相關補助規範、表件與說明已公告於水利處官網，民眾如有疑問，可洽詢各公所或縣府水利處下水道科。

    防水閘門強降雨建功，屏縣府呼籲善用補助降低住家淹水風險。（屏東縣政府提供）

