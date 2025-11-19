東海岸10支「鏡頭君」升級智慧導遊 24小時多語系伴遊

東海岸10支「鏡頭君」化身為AI 智慧客服。（記者黃明堂翻攝）

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處在智慧旅遊布局再推新亮點，即日起東海岸智慧旅遊核心焦點「即時影像」，將以可愛的「鏡頭君」形象化身為AI 智慧客服，為民眾提供全年無休以及多語系的旅遊諮詢服務，打造更直覺、即時且貼心的旅遊體驗。

東管處說，系統具AI深度學習能力，並依據多階段演算建立完整的「花東旅遊資料庫」，同時串聯即時氣象、災害預警、Google Maps 評價與政府官方旅遊資訊，讓旅客能一次掌握景點現況與最可靠的行程建議，提升旅遊效率與安全性，並提供中、英、日等多語系服務。

請繼續往下閱讀...

「鏡頭君」讓過往純影像的鏡頭「活」了起來。東管處依據東海岸10支鏡頭所身處的景點特色，及所捕捉的影像話題，量身打造出各個別具個性的「鏡頭君」角色，例如三仙台力抗強颱的「孤獨王者」形象、以及為金樽最佳衝浪拍攝點所打造的「熱血攝影師」角色等等。

在與旅客詢問對答中，鏡頭君會以個性化語氣回應，讓 AI 服務不再冰冷，更有真人陪伴的感覺。介面有日夜模式設計，於每日晚間6點自動切換；白天展現海岸風光，夜晚則轉換為標誌性的「月光海舞台」。東管處同時推出「東海岸鏡頭君集章任務」，旅客可透過「東海岸PWA行動旅服」平台全年參與，在鏡頭君的引導下走訪沿線景點，完成任務即可蒐集金幣，兌換 LINE POINTS、超商數位禮券等獎勵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法