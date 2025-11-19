為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    破解缺藥從制度下手！ 新任藥師公會理事長林憶君：學名藥接受度是關鍵

    2025/11/19 13:37 記者邱芷柔／台北報導
    藥師公會全國聯合會明（20日）將由「藥師立委」林憶君接任理事長。（記者邱芷柔攝）

    藥師公會全國聯合會明（20日）將由「藥師立委」林憶君接任理事長。（記者邱芷柔攝）

    中華民國藥師公會全國聯合會明（20日）將由「藥師立委」林憶君接任理事長。林憶君今（19日）受訪時指出，台灣缺藥問題多年反覆，並非單一環節出問題，而是健保藥價、製造成本及廠商退出市場等多項「連動」因素造成，要真正改善結構性缺藥，必須提高對學名藥的接受度，同時扶植國內製藥產業，才能讓供應鏈更穩定。

    林憶君今天出席中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇及台北市藥師公會活動，受訪時指出，全聯會與衛福部食藥署溝通順暢，也已建置缺藥回報平台，但平台只能協助掌握現況，無法從根本解決問題，「健保藥價是否過低、製藥成本是否高於健保價，導致廠商退出市場？這些都是缺藥的重要原因。」

    她認為，提升學名藥的社會接受度，是改善供應鏈的重要一環。「如果大家能接受學名藥，我們再扶植國內的製藥產業，就比較不會有缺藥的問題。」這也是全聯會長期向衛福部積極溝通的方向。

    除了缺藥議題，林憶君也提出全聯會未來的三大主軸，包括提升藥師專業價值、保障職業權益與推動永續發展。她表示，基層藥師普遍面臨工時長、權益受損等職場問題，全聯會將作為後盾協助解決。

    在國際布局方面，全聯會已與印尼、韓國建立姐妹會，12月將前往印尼完成續盟儀式，目前也正與日本洽談合作，盼讓台灣藥師在亞洲醫療交流上有更高能見度。

