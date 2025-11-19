男子疑攔雄中學子欲改造成89 學校通報校安事件

經營服飾生意的吳姓男子被控蹭高雄中學知名度，欲改造雄中學生成89，學校通報校安事件。（資料照）

經營服飾生意的吳姓男子，疑在高雄中學大門口外攔學生，拍攝「把乖學生改造成壞學生」影片，強調把乖學生改造成89，並以贈雙11抽獎券為條件，使男學生穿雄中校服拍攝此段影片，雄中得知後啟動校安通報，強調未經校方同意擅自冒用「雄中」名義拍攝，學聯會已於第一時間要求撤文。

該段影片由吳男先訪問一名穿著雄中制服學生，表示欲將乖學生造成89，學生表示自己是父母的驕傲，不想變身89，主持人大喊回應那就變98，最後帶至服飾店換裝，影片被PO上網引發熱議。

繼雄女發表聲明後，雄中今（19）日也發出聲明，有關校外人士拍攝並散布不實影片、冒用高雄中學名義，引發社會關注一案，說明如下：

一、爭議影片係校外人士未經高雄中學同意，即擅自冒用「雄中」名義拍攝，校方表示影片拍攝者並不理解雄中學生的多元自主性，僅呈現出拍攝者對雄中學生的刻板印象，難引發共鳴；本校學聯會已於第一時間要求撤文，本校也已依法完成校安通報。

二、學校並將向全校師生進行宣導，提醒留意外界訪問、邀拍等情形的潛在風險，提高自我保護意識，共同維護校譽。並再次強調，學校校徽及校名均屬高雄中學所有，如需引用，必須事前取得學校同意。

三、教育局鄭重呼籲，校園是學生學習與成長的教育場域，社會大眾多關注學校師生在各領域的多元表現，且外界切勿再轉傳此類全然背離學校教育活動現況之影片。

四、教育局並將藉由跨網絡合作營造安全友善之校園環境，加強校外巡查作業，避免不明人士騷擾學校師生；同時藉由活動宣導及法治課程，強化媒體識讀教育及學生危機意識，於遇有類似不實影片散布時，可迅速於影片登載平台進行檢舉，並循管道向師長反映，以維護自身權益。

