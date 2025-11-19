為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    男子疑攔雄中學子欲改造成89 學校通報校安事件

    2025/11/19 13:38 記者黃良傑／高雄報導
    經營服飾生意的吳姓男子被控蹭高雄中學知名度，欲改造雄中學生成89，學校通報校安事件。（資料照）

    經營服飾生意的吳姓男子被控蹭高雄中學知名度，欲改造雄中學生成89，學校通報校安事件。（資料照）

    經營服飾生意的吳姓男子，疑在高雄中學大門口外攔學生，拍攝「把乖學生改造成壞學生」影片，強調把乖學生改造成89，並以贈雙11抽獎券為條件，使男學生穿雄中校服拍攝此段影片，雄中得知後啟動校安通報，強調未經校方同意擅自冒用「雄中」名義拍攝，學聯會已於第一時間要求撤文。

    該段影片由吳男先訪問一名穿著雄中制服學生，表示欲將乖學生造成89，學生表示自己是父母的驕傲，不想變身89，主持人大喊回應那就變98，最後帶至服飾店換裝，影片被PO上網引發熱議。

    繼雄女發表聲明後，雄中今（19）日也發出聲明，有關校外人士拍攝並散布不實影片、冒用高雄中學名義，引發社會關注一案，說明如下：

    一、爭議影片係校外人士未經高雄中學同意，即擅自冒用「雄中」名義拍攝，校方表示影片拍攝者並不理解雄中學生的多元自主性，僅呈現出拍攝者對雄中學生的刻板印象，難引發共鳴；本校學聯會已於第一時間要求撤文，本校也已依法完成校安通報。

    二、學校並將向全校師生進行宣導，提醒留意外界訪問、邀拍等情形的潛在風險，提高自我保護意識，共同維護校譽。並再次強調，學校校徽及校名均屬高雄中學所有，如需引用，必須事前取得學校同意。

    三、教育局鄭重呼籲，校園是學生學習與成長的教育場域，社會大眾多關注學校師生在各領域的多元表現，且外界切勿再轉傳此類全然背離學校教育活動現況之影片。

    四、教育局並將藉由跨網絡合作營造安全友善之校園環境，加強校外巡查作業，避免不明人士騷擾學校師生；同時藉由活動宣導及法治課程，強化媒體識讀教育及學生危機意識，於遇有類似不實影片散布時，可迅速於影片登載平台進行檢舉，並循管道向師長反映，以維護自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播