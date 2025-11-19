為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    祖先暫寄居他處終可「買房」 草屯慈恩堂二樓11/20開放參觀

    2025/11/19 13:17 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯鎮慈恩堂的二樓櫃位，跟地藏王菩薩當鄰居的櫃位，屬於高級特區。（草屯鎮公所提供）

    南投縣草屯鎮慈恩堂一樓客滿，二樓新建櫃位啟用時間一延再延，鎮民抱怨祖先寄居多月等不到自己的家，這兩天獲縣府核准啟用，明（20日）開放參觀，27日才可登記購買。慈恩堂「新建戶」一樣分高級特區、特區、一般區，最高價為8人家族櫃位的88萬元。

    草屯鎮的3座納骨堂收入，多年來讓鎮公所穩坐公共造產第一名，而2017年度開放登記的第三棟納骨堂「慈恩堂」一樓櫃位已客滿，民眾今年下半年有長輩過世，骨灰罈都先寄放，有民眾前幾天到地方臉書社團抱怨，質疑開放一直拖延，不知是否要祖先寄居到過年。

    草屯鎮公所近兩天終於獲得縣府啟用核准，今天公告20日開放參觀，27日才受理登記，當天上午8點發號碼牌，8點30分開始登記。鎮公所指出，櫃位有9978個，神主牌位1026個，數量充裕。

    慈恩堂一樓開放登記時，當時有人凌晨3、4點就去排隊，盛況空前蔚為奇觀，二樓櫃位27日開放登記，預料也會有人提早排隊，幫祖先選祖先宜居又旺子孫的理想居所。

    近7年前慈恩堂一樓櫃位最高價是42人家族櫃位，價格為250萬元，堪稱「豪宅中的豪宅」，此次開放登記的二樓櫃位，家族櫃位僅設8人和6人櫃位，各為88萬和66萬元。

    此外，個人櫃位則有高級特區、特區、一般區，最高為16萬元，最低是3萬元，神主牌位最低價2萬元。

    草屯鎮第三棟「慈恩堂」納骨堂二樓新建戶，20日開放參觀。（草屯鎮公所提供）

