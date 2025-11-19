為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市32000支監視器冠全國 議員質疑多在原市區

    2025/11/19 13:14 記者蘇金鳳／台中報導
    多位市議員批監視器分布不均。（記者蘇金鳳攝）

    台中市監視器建置量居全國之冠，多位市議員今天在市議會質疑，台中市有32000支監視鏡頭，監視器雖多，卻呈現不平均情形，多半分布在原市區，縣區布建過少，而中市門戶的高鐵站監視器也不足，要求警察局平均分布，也應確實維護與汰換，避免設備損壞卻無人處理，造成治安漏洞。

    警察局長吳敬田表示，會加強高鐵附近監視器的建置。

    市議員吳瓊華、張瀞分、張廖乃綸表示，依市府資料，台中市已完成7282組、逾32000支監視器，為全國最多，監視器已是警方偵辦案件的必要工具，然而各地仍常見「監視器壞掉、畫面調不到」的狀況。

    吳瓊華表示，監視器是破案的關鍵，警方是否有進行盤點，監視器的運作是否正常？有定期的維護，遭破壞件數是否也因設備多而偏高？要求市府說清楚說明。

    吳瓊華並表示，雖然台中市監視器全國最多，但是面臨市區與原縣區分配仍不均，監視器多布建在市區，像烏日高鐵特區監視器不足問題非常嚴重。

    此外，吳瓊華更質疑，曾有民眾反映報案，要調民間的監視器畫面調不到，竟被要求自行找私人影像，是否太荒謬；吳敬田表示，這應該由警方來向民間調，不應該是民眾自己調。

    警察局長吳敬田表示，會加強烏日高鐵站附近監視器的裝置。（記者蘇金鳳攝）

