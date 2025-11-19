為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中人潮一圈又一圈排隊 搶購麥當勞奶昔、毛毛包、購物袋

    2025/11/19 13:17 記者廖耀東／台中報導
    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中今日冷風直直吹，清晨體感溫度一度下探13度，但台灣大道上的麥當勞速食店門口，卻意外出現一條長到轉彎的大排隊人潮，引起路過民眾側目：「這麼冷是排什麼？」答案揭曉——竟然是為了搶買期間限定的「奶昔大哥毛毛包」與台灣限定「奶昔大哥購物袋」！

    去年於韓國爆紅的「奶昔大哥毛毛包」以圓滾滾、毛絨絨的超萌外型席捲網路，這回台灣開賣，引爆極高話題，不少粉絲更半夜就開始關注消息，店還沒開，騎樓就已經站滿人。現場不乏揹著外送箱的外送員、穿著羽絨外套的學生族、媽媽手上提著早餐袋，一邊冷到抖一邊滑手機等待，氣氛熱鬧得像跨年。

    更令人意外的是，天氣明明冷颼颼，排隊人潮卻也順便搶喝「香草奶昔」與「草莓奶昔」，因為全台只有12間餐廳試賣，稀有度瞬間暴增。許多民眾笑稱：「天氣愈冷愈要喝奶昔，才像真正的粉絲！」

    這場行銷活動可說是成功到爆棚，不只造成實體店面湧入大量人潮，也在社群掀起「你買到了嗎？」炫戰風潮。業者估計，相關商品首日有機會全台秒殺，再度印證「可愛行銷和限定品」就是吸客必勝方程式。

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

    台中天氣冷颼颼，粉絲排隊搶購麥當勞冰品奶昔引人側目！（記者廖耀東攝）

