    首頁 > 生活

    台南路名外交從青森到弘前都被酸！網友神反擊「你吃過蘋果嗎」？

    2025/11/19 12:53 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市高鐵特定區新道路取名「土浦街」，取自日本茨城縣土浦市。（記者洪瑞琴攝）

    台南市近年推動的「路名外交」持續開花結果！繼友誼市日本茨城縣那珂市宣布將在新建的道之驛區域設置「台南道」後，茨城縣土浦市也宣布加入行列，將一條道路正式命名為「台南街」，並預計在11月22日櫻花點燈儀式亮相掛牌，象徵兩地情誼更上一層樓。

    土浦市長安藤真理子日前在臉書分享這項喜訊，並強調命名不僅象徵交流，也希望讓市民覺得與台南更靠近。這條「台南街」同時連結「筑波‐Kamagase Rinrin路」自行車道，更增添觀光意義。貼文發布後，引來網友興奮留言：「可以來做夜市嗎？」、「想去土浦市的台南街走走」、「這是土浦與周邊城市的寶物」。

    對此，市長黃偉哲受訪表示，台南積極推動以新闢道路命名國際友好城市名稱，這幾年陸續獲得多國友誼城市回應，不少市民與國外民眾都因看到自家城市名稱出現在台南街道上而感到榮耀，也更願意來台南旅遊「踩點」。他說，國外議員也都大力稱讚，這不只是命名，而是深化交流。

    不過「路名外交」也掀起熱議，有人以諧音嘲諷南區「青森路（輕生路）」與「弘前路（黃泉路）」。但也有不少民眾抱不平，直言這種批評太牽強，反問：「有人會因為吃青森蘋果、賞弘前櫻花，就輕生上黃泉路嗎？把美麗的城市文化硬扯成負面諧音，真的太誇張！」

    目前台南已有20條重劃區或科技園區新闢道路以姐妹市或友誼城市命名的路名，包括南區青森路、南區弘前路、新市區山形路、歸仁區西科紋納街（美國南加州）、安南區京都街、七股區紐奧良路、新市區貝濟耶路（法國）等。這些道路成為旅客的「自助旅行新玩法」，不少人笑稱在台南散步就像在「環遊世界一圈」。

    黃偉哲強調，友好城市之間相互以道路或公園命名，是國際間常見做法，就像台北市也有麥克阿瑟大道、羅斯福路一樣。台南將持續透過路名深化國際連結，讓城市情感從地方走向全球。

    高鐵台南站附近有「富良野街」。（記者洪瑞琴攝）

