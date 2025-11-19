為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆災害救助金限在籍 議員批受災戶恐無法領

    2025/11/19 12:52 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市民進黨議員質詢災害救助金可能造成受害者無法領。（記者盧賢秀攝）

    基隆市民進黨議員質詢災害救助金可能造成受害者無法領。（記者盧賢秀攝）

    花蓮今年發生馬太鞍溪堰塞湖溢流的災害嚴重，造成許多民眾生命財產損失，基隆民進黨議員聯合總質詢時指出，基隆災害救助金規定災民必須預設籍在基隆市，可能實際受災的民眾領不到救助金。基隆市長謝國樑表示，將要求市府社會處年底前擬好草案送市府討論。

    今天上午基隆市議會民進黨議員聯合總質詢，張之豪表示，今年10月花蓮縣光復鄉因為馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成嚴重災情。但現行基隆市政府《災害救助金核發辦法》規定，只有在基隆設籍的民眾能夠領救助金，可能造成實際受災的民眾無法申領，以光復的案例來看，會出現一定程度的不公平。

    張之豪指出，目前基隆災害救助金辦法中規定，只發放給設籍基隆的民眾，若有民眾實際受災，但戶籍不在基隆，就無法領取救助金。但鄰近的新北市的相關規定，不限制戶籍必須設在新北市，即使受災戶不是中華民國國籍，也一樣可以取得災害救助金。

    謝國樑表示，議員提到災害救助金的發放辦法不夠彈性，以今年10月基隆市協助花蓮光復的災害時，事後檢討市府也有同感。他認為市府也應該研擬災害救助金的定義及發放對象。他要求市府社會處參考雙北的法規及案例，在年底前將修法的草案準備好，送到市政會議進行討論，市府會盡快修正相關法規及辦法。

    現行《基隆市天然災害救助金核發辦法》規定，災前未設籍基隆市且未居住於受災損毀住屋者，不予發給。

    市長謝國樑承諾修正災害救助金。（記者盧賢秀攝）

    市長謝國樑承諾修正災害救助金。（記者盧賢秀攝）

