民團抽查性別友善廁所僅5座符合標準 合格率僅3.4％

台灣伴侶權益推動聯盟針對全台列管的831間性別友善廁所，抽查149座發現，僅3.4％、5間符合環境部自訂的「性別友善廁所倍增行動方案」標準。（圖由伴侶盟提供）

台灣性別友善環境亟待建立，台灣伴侶權益推動聯盟抽查149座性別友善廁所發現，其中20間是幽靈廁所、不開放等無法勘查，有75座則是如傳統男女分廁、和無障礙廁所或親子廁所共用等違反性別友善廁所關鍵標準的廁所，若再考慮廁所內外應設性別友善理念說明牌等指標，最終僅3.4％、5間符合環境部自訂的「性別友善廁所倍增行動方案」標準。

伴侶盟調查，將環境部列管的性別友善廁所中抽查149座，發現僅54座符合性別友善廁所基本原則，若再考慮「廁所內外應該設立性別友善理念說明牌」、「廁間門板上有個別便器標示」、「廁所地面不應有高低差」、「廁間設有緊急求助鈴」、「廁間門板小於5公分」、「廁間隔板貼地」、「有足夠照明」、「廁所內應該設有衛生紙、垃圾桶」、「坐式馬桶應該要有清潔液」等指標，就只剩下5間符合規範，合格率不到3.4％。

此次符合伴侶盟認為的性別友善指標僅有5間，其中4座多間式性別友善廁所位於新北市、1座單間式的則在台北市。伴侶盟表示，新北市於2021年推出「性別友善廁所標章」，此次符合指標的都有拿到新北市「性別友善廁所標章」，有明確指引，而環境部「倍增方案」中的認證機制還沒擬定，就急著倍增廁所計畫，建議先有性別友善標章認證，再談數量的提升。

伴侶盟表示，去（2024）年8月環境部制定推動「性別友善廁所倍增行動方案」，將於今年開始至2029年投入新台幣2億8035萬元，將環境部原列管的性別友善廁所623座，5年內增加至1246座。過去6年間，環境部已補助設置224座性別友善廁所，但抽查後發現有幽靈廁所、傳統男女廁，甚至是將無障礙廁所直接掛上「性別友善牌」充數等。

伴侶盟呼籲，性別友善不應淪為空洞的口號，不應只重量不重質，建議環境部盤整現行性別友善廁所的亂象；同時，環境部應公布224座獲得補助款的性別友善廁所名單，若仍有不符合標準者，應要求研議改善計畫，若遲不改善應追回補助款。

