新北發表VLR永續報告 齊柏林基金會以綠色旅遊、環境教育喚醒永續意識

新北市府以民眾「生活實踐永續」為主題，發布《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》。（記者黃政嘉攝）

新北市府響應聯合國2030年永續發展目標，今發布《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》（VLR），以民眾「生活實踐永續」為主題，介紹市民日常成果與跨域治理的經驗，推進地方與全球連結，收錄案例之一的看見·齊柏林基金會執行長萬冠麗分享，基金會藉綠色旅遊、環境教育課程，用影像喚醒城市永續意識，和民眾一同創造改變環境的力量。

新北市長侯友宜表示，新北市延續2019年「宜居城市」與 2021年「新常態」的VLR，今年報告書以「日日永續，處處有感，安居樂業」為主軸，收錄53個具體案例、82個新北永續指標，將永續視角拉回市民生活場域，詮釋「以人為本」的城市樣貌，從安心居住、樂業發展到低碳生活，展現全民參與的力量。

請繼續往下閱讀...

萬冠麗分享，基金會藉齊柏林空間為起點，啟動綠色旅遊，用影像喚醒城市永續意識，並持續舉辦環境教育課程、邀請學校學生免費到基金會參觀，一同創造改變環境的力量，讓每步旅程都成為守護土地的行動。

新店溪水環境巡守隊結合在地居民與志工守護新店溪，共同推動河川巡檢與環境教育，主任秘書江紫茵指出，新店溪是大台北的母親河，有650萬人共飲新店溪的水，團隊為新店崇光社區大學，推動包括把河川變成生命故事書、把河川結合藝術再造，期待更多人一同親近河川。

黃石開發公司經理阮振旗提到，黃石市場自1970年就陪伴板橋人，因老舊關係，配合新北市府改建計畫，用BOT促參方式，融合商業、零售、餐飲、醫療、飯店，政府、民間攜手推動老舊市場轉型為新型態複合市場。

新北市長侯友宜表示，2025年報告書收錄53個具體案例、82個新北永續指標。（記者黃政嘉攝）

《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》強調市民日常成果與跨域治理的經驗，推進地方、國家、全球連結。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法