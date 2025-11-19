為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    機車族不能通行中市高鐵陸橋要多繞10多分鐘 議員盼有安全配套後開放

    2025/11/19 12:30 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員吳瓊華表示，高鐵陸橋機車族希望能通行，建議安全措施做好再開放。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳瓊華表示，高鐵陸橋機車族希望能通行，建議安全措施做好再開放。（記者蘇金鳳攝）

    台中高鐵站是台中人南來北往非常重要交通站，市議員吳瓊華今天在市議會表示，開車族可上74號道路或者高鐵陸橋可到達高鐵站D-ONE第一大天地的高鐵特區，但很多機車卻要繞路，很多機車族都反映，希望市府能開放高鐵陸橋讓機車通行，至少可節省10分鐘，但希望在顧及安全情況下，開放機車通行。

    交通局長葉昭甫表示，有提到交通改善小組，由於高鐵陸橋相當高，距離地面約6、7公尺高，必須配套做好後，才能開放讓機車通行。

    市議員吳瓊華表示，高鐵陸橋位於高鐵路一段，10多年來因車流交織下交流道，因為危險並未開放機車通行，但是很多機車族向她反映，因為上不了陸橋，就必須走平面道路，需多等候4處號誌路口，加上等學田路平交道自強號及區間車（海線與山線）交錯會車時間需停等3至5分鐘，需要多花10分鐘至15分鐘。

    吳瓊華指出，高鐵陸橋始於高鐵路一段，跨越中山路及學田路通往高鐵台中站旁，有2處出口，其一是下學田路左轉前往台中市南屯區，另一處出口直接進入高鐵站區旁。

    她表示，因為高鐵陸橋太高，曾有機車摔落，除了交通號誌要加強及更換標線外

    更應裝設隔音牆、護欄及陸橋伸縮縫檢查並塗防滑材料，而高鐵陸橋與高鐵路一段、高鐵路二段路燈，改成白燈，提升路燈照明，並增設路口行人穿越照明燈，她希望配套措施做好後能開放。

