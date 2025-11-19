為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中超巨蛋造型曝光！顛覆圓蛋設計 盧秀燕：明年秋天簽約

    2025/11/19 12:11 記者蘇孟娟／台中報導
    議員陳政顯今曝光超巨蛋造型。（記者蘇孟娟攝）

    議員陳政顯今曝光超巨蛋造型。（記者蘇孟娟攝）

    演唱會、棒球經濟夯，台中市也宣布興建「超巨蛋」，台中超巨蛋案目前可行性評審議中，今超巨蛋造型提早曝光，台中市長盧秀燕指出，台中超巨蛋將顛覆傳統圓蛋造型，將有科技性及未來性，成為台中能吸引觀光客的新地標，超巨蛋建設力拚明年秋天簽約。

    盧秀燕指出，台灣演唱會及棒球經濟興起，台北大巨蛋一檔難求，全台只有一顆蛋不夠，因此她宣布要興建「超巨蛋」，採民間自提BOT方式建設，民間提案選址在水湳經貿園區興建，目前已有廠商自提計畫可行性評估報告書，目前審議中，盼年底完成審議。

    台中市議員陳政顯今日在議會總質詢時，提早曝光超巨蛋造型，他說，外界都很關切台中超巨蛋長什麼樣子，有建築界友人透露超巨蛋造型具科技感，他肯定超巨蛋造型可造成話題性，成為可以吸引新觀光人潮的地標。

    盧秀燕指出，傳統巨蛋為了觀看效益，多採圓形外觀，但她有要求台中的超巨蛋造型不能是傳統性造型，要更有科技展及未來性，要有更好的外型；目前廠商自提計畫書有設計出超巨蛋外觀，跟議員曝光的造型「很類似」。

    但盧秀燕強調，這是廠商自提計畫的設計，但自提計畫的人不一定是未來實際興建者，明年才徵求實際投資人，屆時實際投資人可依此設計興建，但也有權利做外觀改變，現曝光的雛型只是提案者的構想，可以確定的是，台中超巨蛋不會是傳統蛋形，她要求要有更好的外形。

    盧秀燕也曝超巨蛋規劃進度，預計年底完成可行性評估報告書審議，明年初辦公聽會，因超巨蛋預估可容納3、4萬人，預估投資金額高達4、5百億，公聽會後須公告3月徵求投資計畫書徵求實際投資者，預計明年秋天全案確定簽約，目前也有外縣市有意蓋大巨蛋，但台中超巨蛋進度順利，有信心台灣第2顆巨蛋會落在台中市。

    議員陳政顯今曝光超巨蛋造型。（記者蘇孟娟攝）

    議員陳政顯今曝光超巨蛋造型。（記者蘇孟娟攝）

    台中超巨蛋顛覆圓蛋設計， 盧秀燕指出，拚明年秋天簽約。（記者蘇孟娟攝）

    台中超巨蛋顛覆圓蛋設計， 盧秀燕指出，拚明年秋天簽約。（記者蘇孟娟攝）

