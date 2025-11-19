桃園志願服務嘉年華暨NPO成果市集 11/22新勢公園登場

「志愛桃園‧溫暖向前」志願服務嘉年華暨NPO成果市集22日將在新勢公園登場。（桃園市政府提供）

桃園市政府社會局將於22日在平鎮區新勢公園舉辦「志愛桃園‧溫暖向前」志願服務嘉年華暨非營利組織（NPO）成果市集，響應2026聯合國國際志工永續發展年並提前歡慶12月5日的「國際志工日」，盼讓民眾共同感受志願服務的熱情與溫暖。

社會局表示，以「志愛桃園‧溫暖向前」為主軸的活動，將由新住民團體擔綱開場、市內15個志工團體帶來熱力展演，並安排藝人曾瑋中等人帶來精彩表演，市集部分則規劃6個政令宣導攤位、24個非營利組織攤位、20個志工成果展示攤位，希望能呈現桃園多元文化融合的城市風貌、展現NPO與志願服務的能量。

活動現場將規劃闖關集章活動，民眾完成挑戰就能獲得「壓縮行李袋」1份，並可參加摸彩，有機會帶回「韓國雙人來回機票」等總價值超過10萬元的好禮，社會局表示，現場還設置多元互動區與拍貼機，邀民眾前來同歡，共同見證志工們的熱情，相關資訊可洽詢桃園市志願服務整合資訊平台。

