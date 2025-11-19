跑在金黃稻浪！嘉義市北園國小稻香路跑 學生沿途撿垃圾做環保

北園國小師生在稻田間奔跑。（北園國小提供）

嘉義市北園國小位於市區少見的大片稻田區旁，學校為培養孩子規律運動習慣，連結社區力量，今天舉辦「活力滿滿．健康起跑！」稻香路跑活動，師生在金黃稻田間路跑4公里，結合趣味關卡與環保行動，打造「社區趣淘」親子同樂，學生們人手一袋沿途撿拾垃圾，以實際行動守護美麗家園。

校長陳君豪說，稻香路跑活動路線環繞社區，沿途可欣賞飽滿垂實的稻穗風光，進行深入社區的生態之旅，而為實踐「愛地球」的精神，孩子們熱血奔跑並彎腰撿垃圾，學校還設計「趣味學習關卡」，結合「生活安全」知識與「社區趣淘」探索，讓孩子在闖關過程中吸收防災、交通安全等重要觀念，從辨識社區標誌到模擬緊急應變，進行知識考驗，展現團隊合作。

今天早上全校師生齊聚，許多家長更一同參與，大手牽小手一同奔跑闖關，用腳步親近土地，在汗水中享受學習的樂趣；陳君豪表示，孩子的教育不只在圍牆內，更要走入社區，親身感受土地的溫度，稻香路跑結合運動、環保、安全教育與在地探索，是「親子同樂」的最佳體現，12月6日下午學校還將舉辦「稻香音樂會」，邀請民眾一同參與。

學生們沿途撿拾垃圾。（北園國小提供）

稻香路跑是北園國小的特色活動。（北園國小提供）

全校師生與許多家長一同參與稻香路跑。（北園國小提供）

