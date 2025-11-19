為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跑在金黃稻浪！嘉義市北園國小稻香路跑 學生沿途撿垃圾做環保

    2025/11/19 12:06 記者林宜樟／嘉義報導
    北園國小師生在稻田間奔跑。（北園國小提供）

    北園國小師生在稻田間奔跑。（北園國小提供）

    嘉義市北園國小位於市區少見的大片稻田區旁，學校為培養孩子規律運動習慣，連結社區力量，今天舉辦「活力滿滿．健康起跑！」稻香路跑活動，師生在金黃稻田間路跑4公里，結合趣味關卡與環保行動，打造「社區趣淘」親子同樂，學生們人手一袋沿途撿拾垃圾，以實際行動守護美麗家園。

    校長陳君豪說，稻香路跑活動路線環繞社區，沿途可欣賞飽滿垂實的稻穗風光，進行深入社區的生態之旅，而為實踐「愛地球」的精神，孩子們熱血奔跑並彎腰撿垃圾，學校還設計「趣味學習關卡」，結合「生活安全」知識與「社區趣淘」探索，讓孩子在闖關過程中吸收防災、交通安全等重要觀念，從辨識社區標誌到模擬緊急應變，進行知識考驗，展現團隊合作。

    今天早上全校師生齊聚，許多家長更一同參與，大手牽小手一同奔跑闖關，用腳步親近土地，在汗水中享受學習的樂趣；陳君豪表示，孩子的教育不只在圍牆內，更要走入社區，親身感受土地的溫度，稻香路跑結合運動、環保、安全教育與在地探索，是「親子同樂」的最佳體現，12月6日下午學校還將舉辦「稻香音樂會」，邀請民眾一同參與。

    學生們沿途撿拾垃圾。（北園國小提供）

    學生們沿途撿拾垃圾。（北園國小提供）

    稻香路跑是北園國小的特色活動。（北園國小提供）

    稻香路跑是北園國小的特色活動。（北園國小提供）

    全校師生與許多家長一同參與稻香路跑。（北園國小提供）

    全校師生與許多家長一同參與稻香路跑。（北園國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播