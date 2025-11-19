為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寵物遺體處理新北擬規範交付業者、動保處 違者擬罰5千以上2.5萬以下罰鍰

    2025/11/19 11:54 記者黃子暘／新北報導
    新北市府農業局今（19）日在市政會議通過「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，其中擬規範寵物遺體處理以火化為原則。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市府農業局今（19）日在市政會議通過「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，其中擬規範寵物遺體處理以火化為原則。示意圖。（記者黃子暘攝）

    農業部統計新北市家犬、家貓數量已達31萬8000多隻為全國最多，但尚無寵物遺體處理與寵物殯葬業管理的相關法規。基於市場需求，新北市府農業局今（19）日在市政會議通過「新北市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，其中擬規範寵物遺體處理以火化為原則，禁止隨意棄置，飼主應將寵物遺體交付業者或動物保護防疫處處理，違者擬罰5000元以上2萬5000元以下罰鍰，可按次處罰；草案送市議會審議。

    現代飼主多將寵物視為家人，也委由寵物殯葬業者比照人類辦理後事，農業局指出，建立完善管理體系管理刻不容緩。

    草案中定義的寵物遺體為「犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領隻動物死亡後遺體」；草案第4條擬規範寵物遺體處理以火化方式為原則，不得隨意棄置，「飼主應將寵物屍體交付予業者或動保處處理」，動保處收受寵物遺體要件、程序、應收費用等由市府另訂。農業局表示，此為參照日本等國作法，以維環境衛生、防止動物疫病傳播風險，違者擬處5000元以上2萬5000元以下罰鍰，可按次處罰。

    此外，法條草案也要求相關業者需領得農業局許可證後方可開始營業，設置寵物生命紀念設施應符合土地使用管制規定，營運應遵守環保與相關法規；業者運送寵物遺體時應全程密封，且在遺體火化前冰存，違者擬罰5000元以上2萬5000元以下罰鍰，可按次處罰。

    農業局長諶錫輝曾指出，農業部去年開放非都市土地寵物殯葬設施興辦許可後，新北15間申請、5間核定，5間有1間完成水保，即將土地變更編定、2家聯合審查中，三芝、淡水2間業者遭地方反對。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播