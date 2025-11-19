氣候績效指標台灣為後段班 環境部：評比不合理

最新氣候變遷績效指標評比（CCPI）評比結果，將台灣排名第59名，並與日本、韓國、澳洲、加拿大列屬評分「非常低」級別。（圖由環境部提供）

德國看守協會（Germanwatch）與歐洲氣候行動網（Climate Action Network Europe）公布新的氣候變遷績效指標評比（Climate Change Performance Index, CCPI）評比結果，將台灣排名第59名，並與日本、韓國、澳洲、加拿大列屬評分「非常低」級別；對此，環境部表示，CCPI 評比方法有爭議，評比結果不合理也不具代表性。

環境部說明，依據最新2025年「排放差距報告」顯示，2024年全球溫室氣體排放為577億噸CO₂e，較2023年成長2.3%；近期「全球碳預算報告」指出，全球燃料燃燒導致碳排放仍持續增加，該報告預估台灣2025年預估比2024年下降2.1%，也是全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。

請繼續往下閱讀...

環境部續指，國際間具有公信力的歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究溫室氣體排放資料庫最新數據顯示，2024年全球排放量較2005年成長約30%。但在亞洲主要國家中，僅台灣（減少9.6%）及日本（減少23.5%）呈現下降趨勢。

環境部表示，CCPI評比方法是依據該機構為每個國家設定減量路徑及2030年人均排放量而評分，其設定台灣每人排碳2.26公噸、韓國每人排碳2.18公噸、日本每人排碳3.30公噸，甚不合理，過去台灣及其他國家多次反映，但都沒有採納；日本及加拿大也在巴西貝倫的CCPI記者會上，針對該機構排名提出質疑。

環境部指出，今年UNEP排放差距報告指出，判斷氣候努力應同時觀察總排放量與趨勢，不能僅憑人均數據衡量，顯示CCPI的評比不具代表性。

環境部表示，台灣以務實態度推動淨零轉型，碳費徵收制度已完備，正式邁入排碳有價時代；同時，台灣也依循《巴黎協定》規範，提出國家自定貢獻（NDC 3.0），設定2030年及2035年溫室氣體排放較2005年分別減量28%±2%與38%±2%。

環境部強調，未來將持續強化跨部會協力與產業合作，完善減碳制度與技術創新，兼顧經濟發展與環境永續，展現台灣落實淨零轉型的決心與行動。

最新氣候變遷績效指標評比（CCPI）評比結果，將台灣排名第59名；示意圖。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法