哭笑不得！ 捨超市C碼蛋衝傳統市場買蛋？ 蛋農：反而沒保障

衛福部擴大查驗市售雞蛋，將主要鎖定風險較高的籠飼蛋，衛福部長石崇良前天更直言「編號C」籠飼是主要查核對象。此發言，引發敏感消費者對「編號C」蛋疑慮，目前各大超市大都只能買到編號C，有人因此跑到傳統超市買沒有「溯源標章」的雞蛋。此現象令蛋農哭笑不得。

彰化1名孫姓蛋農說，國內籠飼蛋是市場上的主要產品，約佔整體市佔率9成，消費者能看到「編號C」都是噴「溯源標章」，這都是經過洗選、檢驗合格的雞蛋，有噴溯源標章就是負責任的表現，反而傳統市場的雞蛋，大多是散裝、沒有噴溯源標章，品質參差不齊，消費者捨知名超市，跑傳統超市買蛋，反而較沒有保障。

台灣優良蛋品發展協會前理事長邱石崇表示，這次驗出芬普尼的涉案雞蛋場，編號都是「C」，但並不代表市售「C」碼雞蛋都不安全！芬普尼污染為單一牧場的管理問題，並非籠飼系統普遍存在的風險，更不能以「C」碼推論安全風險。經洗選、檢驗合格的籠飼蛋仍為台灣市場主流並安全可食。

他說，蛋雞的飼養方式有多種，用編號（O：有機生產F：放牧生產B：平飼生產E：豐富化籠飼生產C：一般籠飼生產）去做查驗，問題是雞蛋的芬普尼的問題不在「飼養方式」，而是在「蛋農會不會過度使用」，飼養方式不管籠飼或平面放牧都可能使用芬普尼，因此查驗的對象應該全面性，而不是只侷限於籠飼。

邱石崇說，台灣屬於海島型氣候，飼養環境高熱、潮溼，開放式平飼與放牧飼養方式，若未妥善換墊料與清潔，反而更易滋生蟎、蝨等寄生問題，芬普尼的使用亦有風險，而籠飼飼養也有現代化雞場，採自動清糞、通風與給水系統，可維持乾燥、穩定環境，有效降低雞隻與糞便直接接觸，減少病原感染機會。

