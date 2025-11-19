為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    政院鳳凰颱風救助方案出爐 蘇澳鎮長盼再提高補助額度、放寬標準

    2025/11/19 11:23 記者江志雄／宜蘭報導
    行政院鳳凰颱風救助方案出爐，蘇澳鎮長李明哲希望再提高補助額度。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    行政院核定鳳凰颱風新的救助方案，住戶淹水救助分成3個級距，最高10萬元。蘇澳鎮長李明哲今天（19日）回應，蘇澳災情慘重，救助金額仍無法彌補受災戶損失，希望再提高補助額度，並放寬認定標準，協助災民災後重建。

    行政院長卓榮泰臉書粉專昨晚公布鳳凰颱風救助方案，淹水30公分以上未滿50公分，救助1萬元。淹水50公分以上未滿100公分，救助2萬元，有財損再加3萬，總計最高5萬元。淹水100公分以上，救助2萬元，有財損再加8萬元，總計最高10萬元，淹水及財損由鄉鎮市公所核實認定。另中央的死亡救助金也提高至100萬元。

    李明哲今天受訪時指出，行政院新版救助方案，金額雖有提高，還是無法彌補災民重大損失，蘇澳許多住戶2010年遇上梅姬颱風水災，現在又遭逢鳳凰颱風大淹水，15年遇上2次嚴重水患，損失慘重，蘇澳鎮公所將透過立委繼續向中央爭取提高淹水補助金額。

    媒體詢問淹水認定是否會產生問題？李明哲說，蘇澳鎮里幹事下鄉勘查，災民清理家園時拆除家中淹水的裝潢陳設，尤其淹水30到50公分級距，經常面臨受災戶質疑，希望中央放寬認定標準，以利落實救助的美意。

    蘇澳鎮公所14日成立鳳凰颱風水災捐款帳戶，李明哲說，至今募到260多萬元，其中最大筆是南方澳進安宮捐助的200萬元，他懇請企業界及善心人士慷慨解囊，幫助受災戶開啟重建之路。

    行政院長卓榮泰臉書粉專昨晚公布鳳凰颱風救助方案。（圖取自卓榮泰臉書）

