    首頁 > 生活

    3.4萬顆芬普尼蛋流入台中、新北 石崇良：下架、擴大稽查

    2025/11/19 11:19 記者謝君臨／台北報導
    衛福部長石崇良。（資料照）

    彰化縣文雅畜牧場雞蛋本月4日被驗出芬普尼超標，卻有172籃、3萬4400顆雞蛋流入台中市、新北市。對此，衛福部長石崇良今表示，文雅畜牧場的蛋全部都是禁止移動，本來就禁止上市，目前由彰化衛生局陸續通知可能流向後下架，這星期也開始擴大稽查。

    立法院社會福利及衛生環境委員會、司法及法制委員會今舉行聯席會議，審查朝野立委所提「家庭暴力防治法修正草案」，邀請石崇良等官員列席，並備質詢。

    針對文雅畜牧場雞蛋流向，石崇良於會前受訪表示，彰化縣衛生局主動了解流向後，再把流向通知所在地的衛生單位，就會開始稽查；目前由彰化陸續通知可能的流向，再由各縣市衛生局負責下架，並加強跟農政單位合作。

    石崇良指出，現在文雅畜牧場的蛋全部都是禁止移動，「本來就禁止上市」，不該在市面上，並已公布溯源編號代號前3碼是「I47」，請民眾不要購買。

    石崇良也說，今年已例行性查驗400多件，本來還剩50件左右，已經從這星期開始擴大稽查，除文雅畜牧場的蛋之外，若又有檢驗出新的結果，第一時間就會說明、公布。

