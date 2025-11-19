彰化芬普尼蛋外流售出 龍忠蛋行委託律師發聲明

龍忠蛋行開門營業，委託律師發聲明，盼事件水落石出。（記者張軒哲攝）

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋因檢出農藥芬普尼超標，11月5日起遭移動管制，中市梧棲區龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，第二代林姓業者遭彰化地院調查，前日訊後涉嫌違反食安法等罪，諭令20萬元交保，業者公開律師聲明稿指出，目前由司法調查，已委任律師，若有相關不實言論，會追究法律責任。

龍忠蛋行公開律師聲明稿指出，與文雅畜牧場合作多年，固定每週一、三、五進貨，未發生食安問題，在固定進貨日11月5日向畜牧場進貨後，7日接獲台中市食安處電話通知，芬普尼超標需要回收下架，但5日前往進貨時，現場並無遭任何移動管制跡象，根本毫不知情，得知消息後立刻停止進貨，轉向其他檢驗合格業者購蛋。

龍忠蛋行指出，8日接獲畜牧場電話稱，雞蛋檢驗合格可放行，可以去載，基於對主管機關信任，9日才會向畜牧場進蛋200籃雞蛋，進而售予35家店家，也對這些遭公布的店家深感抱歉。已將相關文件資料提交檢調，會全力配合調查，希望事件水落石出，也會負起應有責任。

龍忠蛋行委託律師發聲明，盼事件水落石出。（擷取臉書沙鹿之美）

