為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    9999、5168熱門車牌號碼 板橋監理站11/24起網路競標

    2025/11/19 10:58 記者黃子暘／新北報導
    交通部公路局指出，板橋監理站自24日上午8點起至26日中午12點辦理競標。（圖由公路局提供）

    交通部公路局指出，板橋監理站自24日上午8點起至26日中午12點辦理競標。（圖由公路局提供）

    部分車牌因諧音而受到車主青睞，交通部公路局指出，板橋監理站自24日上午8點起至26日中午12點辦理競標，牌照號碼為普通重型機車代碼「PCZ-0001至9999」、電動普通輕型機車代碼「EXA-9001至9999」；微型電動二輪車代碼AG及大型重型機車代碼LGX、LBF等辦理第二次競標，這次號牌標售採網路競標，詳細內容與規定可至監理服務網號牌標售網頁瀏覽。

    公路局表示，除了有傳統熱門號牌如6666、8888、9999及5678、6789（步步高升）、諧音5168（我一路發）、7733（輕輕鬆鬆）外，還有紀念諧音號牌數字，如2019（愛你依舊）、2020（愛你愛你）、2099（愛你久久）等。

    公路局指出，號牌級別及底價起標金額分為普通重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價3000元，例如8888；第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價2000元，例如8899、6789等；第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為2000元；大型重型機車第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價3000元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播