9999、5168熱門車牌號碼 板橋監理站11/24起網路競標

部分車牌因諧音而受到車主青睞，交通部公路局指出，板橋監理站自24日上午8點起至26日中午12點辦理競標，牌照號碼為普通重型機車代碼「PCZ-0001至9999」、電動普通輕型機車代碼「EXA-9001至9999」；微型電動二輪車代碼AG及大型重型機車代碼LGX、LBF等辦理第二次競標，這次號牌標售採網路競標，詳細內容與規定可至監理服務網號牌標售網頁瀏覽。

公路局表示，除了有傳統熱門號牌如6666、8888、9999及5678、6789（步步高升）、諧音5168（我一路發）、7733（輕輕鬆鬆）外，還有紀念諧音號牌數字，如2019（愛你依舊）、2020（愛你愛你）、2099（愛你久久）等。

公路局指出，號牌級別及底價起標金額分為普通重型機車第1級牌照號碼（四碼數字全相同者）底價3000元，例如8888；第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價2000元，例如8899、6789等；第3級牌照號碼（第1、2級牌照號碼以外之號碼）底價為2000元；大型重型機車第2級牌照號碼（兩對相同且後兩碼較前兩碼大者或順號者）底價3000元。

