    首頁 > 生活

    竹北影立方攝影賽徵件至12/16止 在地攝影家許釗滂示範作品

    2025/11/19 10:53 記者廖雪茹／新竹報導
    比賽的指定範圍為竹北市場太子樓廊道、仁義市場大客廳及小客廳。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    比賽的指定範圍為竹北市場太子樓廊道、仁義市場大客廳及小客廳。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    「影立方攝影比賽」啟動徵件！即日起到12月16日止，邀請民眾以新竹縣竹北市公所指定的範圍，包括公園、人行空間、清潔隊、PUM停車場以及市場為主題，用獨特視角拍下動人的刹那間，捕捉竹北的城市之美，最高獎金1萬元。

    竹北市長鄭朝方表示，今年的「影立方攝影比賽」延續去年經驗，以竹北的亮點建設、公共空間與人物為主題，邀請市民透過不同視角，感受城市的改變與活力。他強調，希望透過攝影，讓大家看見這3年來進化竹北建設有感的成果，從公園、道路到市場，每一處細節都能感受到公所團隊用心刻畫的痕跡。

    今年比賽共規劃5大主題：

    一、公園：指定範圍包括樹網公園、節氣公園星河之夢、新工公園星際航站、生肖公園星際戰艦、兒五高鐵公園星際天體、深耕公園星際堡壘、蔬果公園土航環線。

    二、人行空間：指定範圍包含竹仁國小友善通學步道、陽明交大附中側門人行空間、莊敬北路十興國小對面人行空間、嘉豐五路二段（六家七路至興隆路口）人行空間、嘉豐南路二段（六家七路至興隆路口）人行空間。

    三、清潔隊：以清潔隊日常工作或新塗裝清潔車為拍攝主題。

    四、PUM停車場：指定範圍U1-公2停5、P19停15。

    五、市場：指定範圍為竹北市場太子樓廊道、仁義市場大客廳及小客廳、攤招廊道以及市民採買情境。

    比賽評分標準為：攝影品質40%、作品創意30%、技巧構圖30%。組別分為數位相機組與手機組。數位相機組：依各主題選出1名首獎及4名優選。首獎可獲獎金1萬元及獎座；優選則各獲2000元及獎狀。手機組：不分主題選出3名優選，每名可獲1000元及獎狀。評選結果將於12月24日公布，並於同日舉行攝影交流展。報名資訊請上網查詢，或關注竹北市公所官網及臉書粉絲專頁。

    有「光影魔術師」之稱的竹北在地攝影家許釗滂，應邀擔任比賽評審，他特別拍攝示範作品，盼啟發參賽者更多創意，與大家一起用鏡頭記錄竹北的每一次前進。

    有「光影魔術師」之稱的竹北在地攝影家許釗滂，應邀擔任影立方攝影比賽評審，特別拍攝示範作品。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    有「光影魔術師」之稱的竹北在地攝影家許釗滂，應邀擔任影立方攝影比賽評審，特別拍攝示範作品。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    PUM停車場也可以拍出獨特意境。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    PUM停車場也可以拍出獨特意境。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    有「光影魔術師」之稱的竹北在地攝影家許釗滂，應邀擔任影立方攝影比賽評審，特別拍攝示範作品。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

    有「光影魔術師」之稱的竹北在地攝影家許釗滂，應邀擔任影立方攝影比賽評審，特別拍攝示範作品。（圖由竹北市公所提供，攝影家許釗滂拍攝）

