士林北投入城塞車苦 林延鳳嘆交控中心都說無異常

台北市議員林延鳳日前從北投石牌出發，實測7點多往士林自強隧道、至善路的路況，車流塞爆所花的時間倍增，台北市交控中心的回應則是未發現異常壅塞；林延鳳今（19日）再分享離峰約10點鐘，中山北路6段往市區方向的車陣，對於交控中心都說士北車流沒有異常的情況，覺得「荒謬」。

從林延鳳提供的照片中，長長的車陣呈現停等狀態，她表示，從中山北路六段SOGO、福林橋就一路塞，一直到劍潭要上新生高架。上午約10點離峰的車流狀況，交控中心都認為沒有異常，讓人覺得「荒謬」。她說，除了輝達進駐北士科，還有捷運北環段施工等，之後士北一定會有很多大型工地開發，一堆工程車、水泥車會進來施工，常常會有交維的狀況，市府的審查機制調控很重要，不然狀況會再更糟糕。

林延鳳週一上午在網路社群分享她7點從石牌出門，實測士林北投的交通狀況。往自強隧道、至善路塞爆，車流已超過東吳大學不見減緩。從天母往中山北路、北投往市區承德路中正路無一倖免。提醒台北市長蔣萬安不要只沉醉在輝達落腳北士科的喜悅，卻沒能力解決眼前士北民眾每天面對的塞車惡夢。不少民眾到她貼文下留言說，這是多年的問題，還有人說就是這樣才要蓋捷運。

林延鳳也回覆說，中正路、至善路捷運施工開始做圍籬跟車道分隔，讓塞車狀況加劇。之前交通局委外做的交通評估報告，士北交通服務水準已經是D（高密度穩定車流）跟E（接近容量）等級，12月將出爐的報告，恐怕會更惡化。

