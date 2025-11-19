為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    基隆崇德路老樹傾倒壓毀民宅雨棚 先鋸樹幹在樹根上方山坡鋪帆布

    2025/11/19 10:44 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市安樂區崇德路大樹倒壓損下方民宅鐵皮雨棚。（記者盧賢秀攝）

    基隆市安樂區崇德路大樹倒壓損下方民宅鐵皮雨棚。（記者盧賢秀攝）

    基隆市這幾天連日大雨，安樂區崇德路40巷有棵逾50老樹傾倒，壓壞下方民宅的鐵皮遮雨棚，幸好沒有受傷，市議員吳樺珈和里長通知區公所及國產署緊急處理，先鋸斷樹幹減輕壓力，在樹根上方山坡鋪上帆布，防止繼續滑動，等天晴後再進場搶修。

    吳樺珈、永康里長陳銘坤和立委王正旭服務處副主任潘俊宏前往勘查樹木倒塌壓到民宅雨棚情況，陳銘坤指出，山坡上的老樹1棵老樹整棵滑下去，重量超過3.5噸重，壓到下方崇德路46巷9號2樓的鐵皮雨棚凹塌下去，幸好沒人受傷。老樹橫躺在山坡上，區公所先固定，並緊急在樹根山坡鋪上帆布，避免繼續掏空。國產署將派人鋸斷、減重，待天晴時再將樹木吊走。他說這已經是永康里2年內，第3棵老樹傾倒意外。

    市議員吳樺珈說，永康里的山坡很多老樹，但重心不穩加上下雨根部土地不穩就倒下，過去里長協同議員勘查建議修剪，多以道路安全影響視線為主，但已經發生多起樹倒塌事件，希望修剪除了道路安全之外，也要考慮 居民安全。

    立委王正旭服務處副主任潘俊宏表示，老樹傾倒位置，只有一處狹窄救災通道，現場空間有限，王正旭辦公室已經協調國產署，進行搶災復建，天晴後將樹木吊走。

    距離傾倒老樹不到20公尺的邊坡，有棵百年老樹，就在民宅前，也有傾斜，民眾說很擔心會撐不住，傾倒會壓到民宅。吳樺珈希望區公所修剪之外也加柱子支撐，否則早晚會有倒下的危機。

    里長陳銘坤估計，里內老樹目前還有7、8棵老樹，希望相關單位重視處理，否則大雨或強風一來，又會發生大樹傾倒意外。

    基隆市安樂區崇德路大樹倒壓損下方民宅鐵皮雨棚。（記者盧賢秀攝）

    基隆市安樂區崇德路大樹倒壓損下方民宅鐵皮雨棚。（記者盧賢秀攝）

    市議員吳樺珈（中）勘查崇德路大樹倒壓損下方民宅鐵皮雨棚。（記者盧賢秀攝）

    市議員吳樺珈（中）勘查崇德路大樹倒壓損下方民宅鐵皮雨棚。（記者盧賢秀攝）

