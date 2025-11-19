為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    校園出現鳳頭蒼鷹 雲林鎮東國小師生驚喜

    2025/11/19 10:12 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六鎮東國小飛來一隻鳳頭蒼鷹，令學校師生既驚又喜。（鎮東國小蔡志豪老師提供）

    雲林斗六市鎮東國小飛來一隻鳳頭蒼鷹，學校老師蔡志豪拍下牠在樹上啃食鴿子畫面，分享在學校群組，這位校園嬌客在校內引起騷動，令師生既驚又喜。

    蔡志豪老師昨（18）日下午在校園檢查校園資訊系統，在校門目睹一隻鳳頭蒼鷹爪子抓一隻鴿子飛進校內，停在校園樹上後大快朵頤，他立即拿起手機錄影、拍照，鳳頭蒼鷹吃得津津有味，樹下掉了不少鴿子毛。

    鎮東國小位在斗六市中心，周邊都是建築林立，第一次有猛禽飛來，師生既驚又喜，老師藉機向孩子介紹鳳頭蒼鷹的生態、棲地及習性。

    台灣生態學會雲林工作站主任、古坑樟湖生態中小學校長陳清圳指出，鳳頭蒼鷹是台灣普遍的留鳥，以低中海拔淺山、森林為棲地，因為飛行力強可在低層穿梭，是高級的捕食者，在天然林、人工林、果園、樹林茂密的大型公園或校園都能適應，偶爾會離開樹林至鄰近平原獵食，他曾在雲林海岸發現。

    陳清圳表示，鳳頭蒼鷹對於人類干擾過的環境或人類近距離活動的適應力很強，是台灣少見能在都會區內生息的日行性猛禽，老鼠、蜥蝪、鳥類、松鼠都是牠們的食物。

