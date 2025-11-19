澎湖馬公西文里志工冒寒風投入環境整理 市長黃健忠前往致意

由於東北季風及颱風外圍環流影響，志工們整理出一袋袋垃圾。（馬公市公所提供）

近期受東北季風增強影響，澎湖縣馬公西文里部分公共空間出現植栽快速生長與落葉堆積情形，西文里志工在里長林見芳號召下，自行組隊進行除草與環境整理，馬公市長黃健忠前往現場向志工致意，感謝大家在低溫中投入維護工作。

黃健忠與志工交流時，也與大家分享熱豆花，表達對辛勞的肯定，也指示市公所相關課室持續注意屬市級範圍內的清潔項目，並維持與里長的穩定聯繫。

隨後黃健忠隨同林見芳里長與志工們一同前往文澳城隍廟參香。文澳城隍廟為澎湖第1座官祀城隍廟，擁有超過300年歷史，是縣定3級古蹟，也是馬公早期發展的重要文化據點。黃健忠表示，文澳城隍廟長期陪伴西文里居民，是地方重要的精神依靠。他於參香時向城隍爺獻上祝禱，祈願地方平安順遂，也感謝廟方多年來對社區事務的支持。

黃健忠強調，市政推動來自每天踏實完成的基礎工作，無論是社區的自發力量、例行的清潔維護，或地方文化場域的延續，都是城市穩定的重要基礎，感謝西文里志工的長期投入，讓市民生活在更安全、整潔、具文化厚度的城市環境中。

馬公市長黃健忠與西文里長林見芳，一同探視西文里志工清理環境。（馬公市公所提供）

