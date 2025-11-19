為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖馬公西文里志工冒寒風投入環境整理 市長黃健忠前往致意

    2025/11/19 09:31 記者劉禹慶／澎湖報導
    由於東北季風及颱風外圍環流影響，志工們整理出一袋袋垃圾。（馬公市公所提供）

    由於東北季風及颱風外圍環流影響，志工們整理出一袋袋垃圾。（馬公市公所提供）

    近期受東北季風增強影響，澎湖縣馬公西文里部分公共空間出現植栽快速生長與落葉堆積情形，西文里志工在里長林見芳號召下，自行組隊進行除草與環境整理，馬公市長黃健忠前往現場向志工致意，感謝大家在低溫中投入維護工作。

    黃健忠與志工交流時，也與大家分享熱豆花，表達對辛勞的肯定，也指示市公所相關課室持續注意屬市級範圍內的清潔項目，並維持與里長的穩定聯繫。

    隨後黃健忠隨同林見芳里長與志工們一同前往文澳城隍廟參香。文澳城隍廟為澎湖第1座官祀城隍廟，擁有超過300年歷史，是縣定3級古蹟，也是馬公早期發展的重要文化據點。黃健忠表示，文澳城隍廟長期陪伴西文里居民，是地方重要的精神依靠。他於參香時向城隍爺獻上祝禱，祈願地方平安順遂，也感謝廟方多年來對社區事務的支持。

    黃健忠強調，市政推動來自每天踏實完成的基礎工作，無論是社區的自發力量、例行的清潔維護，或地方文化場域的延續，都是城市穩定的重要基礎，感謝西文里志工的長期投入，讓市民生活在更安全、整潔、具文化厚度的城市環境中。

    馬公市長黃健忠與西文里長林見芳，一同探視西文里志工清理環境。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠與西文里長林見芳，一同探視西文里志工清理環境。（馬公市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播