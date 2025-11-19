志工力量40年！台南文化中心志工隊再奪全國最高榮譽

台南文化中心志工隊獲「第32屆全國績優文化志工」團隊獎。（南市文化局提供）

台南驕傲！台南文化中心志工隊在文化部「第32屆全國績優文化志工」，勇奪全國僅5個名額的「團隊獎」。這項獎被視為文化志工界最高榮譽，而今年又正好是志工隊成立40週年，能在這個重要時間點再度獲獎，格外有意義。

志工隊成立40年來，這次獲獎已是第4度獲得文化部肯定，堪稱全國文化志工的典範。今年文化局也有7名志工獲得個人獎項，包括銀質獎張綉蘭，以及王月菊、楊旭桂、林秀榮、曾惠珍、蔡麗香、周彩雲等銅質獎得主。

請繼續往下閱讀...

南市文化局表示，志工隊在劇場引導、展覽協助、圖書服務與活動支援之外，隨著時代需求也不斷精進。志工與家屬組成的曼陀林樂團，每年固定舉辦發表會，並深入社區公益演出，讓音樂成為文化服務的延伸。

此外，由志工自主編輯的雙月刊《文化義世代》自2006年創刊至今已出版112期，從採訪、寫作到設計印刷全由志工包辦，19年來忠實記錄志工故事，更凝聚團隊向心力。

值得一提的是，台南文化中心志工隊是全台第1個成立的文化類志工團，多年來服務早已跨出場館範圍，從劇場到圖書館、從展覽到大型活動現場，甚至成立深受親子喜愛的「偶戲志工團」，在文化局各場活動常能看見他們支援的身影。

今年適逢40週年，文化局以「開拓與延續」為主題推出系列活動，包括11月29日的曼陀林樂團15週年音樂會，以及志工成果展，展出志工多年來的研習紀錄、DIY創作與藝術學習成果，呈現志工透過服務累積美學能量，也讓大家看見這支團隊在文化現場默默耕耘的感動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法