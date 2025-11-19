能抗極端氣候衝擊 板葉千孔珊瑚與硨磲貝共生共榮

板葉千孔珊瑚能承受極端氣候變化，在豔陽高照下發出金碧輝煌光芒。（圖由陳盡川提供）

近年來天候異常，加上棘冠海星肆虐，導致珊瑚失去共生藻白化，讓吉貝、西吉、七美等海域的珊瑚白化，也嚴重影響海洋生態系統。但在一片珊瑚白化之中，卻出現「強勢」品種-板葉千孔珊瑚礁，不僅能承受極端氣候衝擊，在陽光照射下呈現金碧輝煌美景，還能與硨磲貝共生，值得相關單位進一步研究。

由於全球暖化導致海水溫度居高不下，超過珊瑚的耐受極限，迫使珊瑚排出體內的共生藻。在缺乏颱風、降雨等能擾動海水、降低溫度，使高溫持續作用。加上長時間高溫與強烈紫外線照射出現白化。珊瑚礁是重要的海洋生態系統，白化會導致生物多樣性下降，嚴重影響海洋生態，並引來棘冠海星異常增生。

請繼續往下閱讀...

農業部水試所澎湖漁業生物研究中心已與中研院團隊合作，針對澎湖珊瑚白化進行調查，以了解嚴重程度並量化數據。在澎湖海域一片白化死寂慘狀下，澎湖海洋保護志工團協會卻驚喜發現板葉千孔珊瑚礁，是不怕冷熱極端耐候型珊瑚礁，當周邊其他種類珊瑚都陣亡時，板葉千孔珊瑚礁仍一枝獨秀，聳立在海角的淺坪上，並與共生的硨磲貝形成一幅美麗奇幻的風景。

根據文獻記載，板葉千孔珊瑚體由垂直的板葉構成，並有厚的表覆形基底，板葉常互相垂直或癒合成蜂巢狀。骨骼表面平滑、多孔，通常由5~7個較小的管狀孔圍繞1個較大的營養孔，形成1組口環系，孔內皆無隔片。水螅體有二型，管狀體較小、呈細毛狀，用以捕食浮游動物，中央的營養體較大，是消化吸收的處所。

硨磲貝與板葉千孔珊瑚共生，在水下形成美麗圖畫。（圖由陳盡川提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法