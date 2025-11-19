礦工醫院與國泰醫院策略聯盟提升偏鄉醫療能量

汐止國泰醫院院長林慶齡（左）、台灣礦工醫院院長蕭潤生（中）、台北國泰醫院副院長王拔群簽訂策略聯盟。（台灣礦工醫院提供）

台灣礦工醫院與國泰醫院體系（包含醫學中心級的台北國泰綜合醫院及區域醫院級的汐止國泰綜合醫院）簽訂策略聯盟，透過醫療資源共享與合作，提升基隆市及新北市偏遠地區的醫療可近性，將醫療照護資源延伸到偏鄉，建立重症區域聯防轉診機制。

台灣礦工醫院院長蕭潤生表示，雙方合作計畫包括偏遠地區醫療建置計畫，將疾病照護與預防醫學資源延伸至偏鄉，讓更多居民能獲得及時的醫療服務，並建立便民的綠色通道，提供更暢通的就醫流程。

此外深化醫療人才交流、臨床專業技術合作，共同推動教學與研究，以建立更縝密的跨院醫療服務網絡。

並創新整合跨層級照護模式，針對急重症病人，強化照護緊急醫療能力。

建立重症區域聯防與轉診優化機制，提升基隆市及新北市偏遠地區的轉診合作，確保病人獲得連續與完整的醫療照護。

同時雙方將建立跨院所、多專科的合作團隊，定期討論個案照護計畫，並依需求安排主治醫師支援合作醫院。

蕭潤生表示，二醫療體系策略聯盟不僅象徵著醫療資源的整合，更展現醫療體系共同承擔責任的決心。持續為基隆市及新北市偏遠地區的民眾，提供更完整、優化與便捷的醫療服務。

台灣礦工與國泰醫院系統策略聯盟，提升基隆與新北市偏鄉醫療能量。（記者盧賢秀攝）

