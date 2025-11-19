為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東縣府優化便民服務平台 超過150項目可線上申辦

    2025/11/19 08:56 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣府優化便民服務平台。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府優化便民服務平台。（屏東縣政府提供）

    為讓民眾免出門，使用手機就能快速完成案件申請，屏東縣府近來完成「屏東縣政府便民服務整合申辦平台」的優化作業，包括身心障礙者專用停車位識別證申請、敬老卡申請、好孕車券等超過150項服務項目，均能線上申辦、信用卡繳費，而且因為線上、線下完成整合，民眾可以自由選擇前往超商或郵局繳費。

    屏東縣府行政研考處表示，過去縣府的各項網路申辦服務，分散在各局處網頁，建立便民服務整合申辦平台後，在屏東縣政府網站，從首頁的便民e服務即可進入平台（網址：https://onestop.pthg.gov.tw），裡面除了將常用的熱門服務項目置頂之外，也將各項服務分類，方便民眾尋找。

    民眾可在平台了解申請要件、流程，並即時查詢申辦進度，輕鬆完成申辦手續，最近更進一步完成優化，讓需要服務的民眾不受時間、地點限制，包括長照服務、自用房屋的地價稅申請、友善寵物標章申請等，超過150項服務項目，在線上申辦後，有關後續的繳款，可以選擇線上信用卡支付，也可以線下到超商或郵局完成繳費，便利性大幅提升。

    屏東縣府優化便民服務平台，使用手機操作也流暢。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府優化便民服務平台，使用手機操作也流暢。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播