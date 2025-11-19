為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    醫療日常轉譯！ 北港媽祖醫院40週年辦攝影、繪畫競賽

    2025/11/19 08:44 記者李文德／雲林報導
    北港媽祖醫院舉辦攝影及繪畫競賽，選出共55位得獎者，得獎與入選作品在院內展出。（圖由院方提供）

    北港媽祖醫院舉辦攝影及繪畫競賽，選出共55位得獎者，得獎與入選作品在院內展出。（圖由院方提供）

    為慶祝創院滿40週年，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）舉辦攝影及繪畫競賽，選出共55位得獎者，頒出18.7萬元獎金。院長吳錫金表示，得獎與入選作品於院內展出，並陸續用於醫院刊物與對外宣傳。

    中國醫藥大學於1983年接辦由北港朝天宮籌資興建的媽祖醫院，1985年正式開幕營運，當地民眾稱為北港媽祖醫院，現已滿40年，持續照護雲林沿海鄉鎮的民眾，醫院更走入社區，開辦失智據點，協助長者延緩老化。

    院方舉辦「醫見美好光影40週年攝影比賽」及「四十繪畫情繪畫比賽」，廣邀全台創作者踴躍參與。今年攝影比賽報名人數突破百人，相較35週年的60人明顯成長。參賽者以不同視角捕捉醫護人員的投入專注、病患與家屬的相互扶持，以及醫院與地方共生的日常風景。

    吳錫金表示，今年首次辦理的繪畫比賽，以「40週年院慶」及「病人安全」為雙主題，吸引來自全台934件作品投稿，為歷屆最多，參賽者橫跨孩童至65歲以上長者，呈現跨世代共同參與的熱情，手繪與電繪組則展現更多創新技法。

    吳錫金表示，藝術與醫療雖屬不同領域，但皆有療癒人心的力量。創院40週年，是屬於感謝與傳承的重要時刻，此次得獎與入選作品將於院內展出，繪畫展將展至下週，攝影展則一路展到12月，未來將會將作品陸續用於醫院刊物與對外宣傳，讓藝術成為日常醫療的一部分。

