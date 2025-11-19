高雄車站「翅膀」下商業空間首招流標 台鐵：啟動二招、11/20截止

高雄車站兩側「翅膀」下的商業空間首度招商流標，圖為西側市公車轉運站與商業空間。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站兩側「翅膀」下的商業空間10月間進行首次招標，結果無人投標，台鐵已啟動二次招商，至11月20日下班前截止收件。

高雄車站雲朵天棚兩側被部分網友形容為「翅膀」，位於翅膀下方的機車停車場日前正式營運，台鐵同時也啟動翅膀下商業空間招商作業。

請繼續往下閱讀...

東側空間後續將規劃為國道客運轉運站，室內商業空間約2200餘平方公尺（另有室外空間），西側將規劃為市區公車轉運站，室內商業空間約480餘平方公尺（另有室外空間）；一旦商業空間確定後，國道客運與市區公車也將調整進駐。

台鐵說明高雄車站兩側的國道轉運站、市公車轉運站及站內商業空間，交通部鐵道局南部工程分局持續進行細部工程改善作業，並刻辦理綠建築標章申請程序。

為利提早引進業者投資規劃，台鐵10月間提前辦理公告招標，但無人投標；經調整條件後，目前已重新辦理公告招標，自6日至20日止，歡迎有興趣廠商投標。

鐵道局南部工程分局持續進行國道客運、市公車轉運站細部工程改善作業。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法