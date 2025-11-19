為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄車站「翅膀」下商業空間首招流標 台鐵：啟動二招、11/20截止

    2025/11/19 08:40 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站兩側「翅膀」下的商業空間首度招商流標，圖為西側市公車轉運站與商業空間。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站兩側「翅膀」下的商業空間10月間進行首次招標，結果無人投標，台鐵已啟動二次招商，至11月20日下班前截止收件。

    高雄車站雲朵天棚兩側被部分網友形容為「翅膀」，位於翅膀下方的機車停車場日前正式營運，台鐵同時也啟動翅膀下商業空間招商作業。

    東側空間後續將規劃為國道客運轉運站，室內商業空間約2200餘平方公尺（另有室外空間），西側將規劃為市區公車轉運站，室內商業空間約480餘平方公尺（另有室外空間）；一旦商業空間確定後，國道客運與市區公車也將調整進駐。

    台鐵說明高雄車站兩側的國道轉運站、市公車轉運站及站內商業空間，交通部鐵道局南部工程分局持續進行細部工程改善作業，並刻辦理綠建築標章申請程序。

    為利提早引進業者投資規劃，台鐵10月間提前辦理公告招標，但無人投標；經調整條件後，目前已重新辦理公告招標，自6日至20日止，歡迎有興趣廠商投標。

    鐵道局南部工程分局持續進行國道客運、市公車轉運站細部工程改善作業。（記者王榮祥攝）

