台61線蘆竹路段 11/20晚間9點-11/21清晨6點封閉主線施工

公路局中壢工務段將於明（20）日晚上9點起至隔日上午6點止，於台61線主線16K至19K路段封閉車道施工。（公路局北區分局提供）

為改善路面，交通部公路局北區養護工程分局指出，台61線主線16K至19K路段桃園市蘆竹路段明（20）日晚上9點起至後天清晨6點將封閉主線施工，提醒用路人提前改道、遵循現場交通指揮。

公路局北區分局指出，20日晚上9點起至21日凌晨1點，中壢工務段將封閉台61線北上16.6K至19K路段，欲前往林口方向用路人，於19K（蘆竹）下匝道改道台15線平面道路行駛，於16.5K（東華路口）返回主線車道行駛，車行時間約增加3分鐘；20日晚上11點起至21日凌晨6點，封閉台61線南下16.6K至19K路段，欲前往大園方向用路人，於15.8k（東華路口）改道台15線平面道路行駛，後於19K返回主線車道行駛，車行時間約增加3分鐘。

北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

