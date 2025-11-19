服用止痛藥，耐藥性、抗藥性大不同。藥品示意圖。（資料照）

隨著醫藥科技發達，加上社會、健康等各種因素，止痛藥成為如今不少民眾常服用的藥物，且冬季來臨，不少民眾一旦感冒或者身體不適，可能自行購買止痛藥服用。不過，苗栗縣政府衛生局提醒，除須注意止痛藥的使用時機與劑量，區分止痛藥的耐藥性、抗藥性不同同樣重要。

苗縣府衛生局表示，出現疼痛症狀時若屬短暫、輕微疼痛，可先觀察後不需立刻使用，民眾可注意疼痛是否會自行緩解；若是已知的慢性疼痛或特定的急性疼痛，如偏頭痛或生理痛，則儘早使用止痛藥會更為有效。因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。

苗縣府衛生局也指出，需要明確區分「抗藥性」與「耐藥性」。抗藥性通常指細菌、病毒等病原體在抗生素或抗病毒藥的作用下，逐漸變得不受藥品的效果影響，意味藥品可能隨時間失去療效；耐藥性為人體頻繁使用某些藥品後效果逐漸減弱，需增加藥量達到相同的效果，可以解釋為耐藥性屬身體的適應過程，而非病原體的變異。

