為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    搶普發現金商機 南投推現金加碼抽住宿券、Gogoro

    2025/11/19 06:40 記者張協昇／南投報導
    「南投旅遊好康月」抽獎活動，11月26日將抽出特斯拉電動轎車。（南投縣政府提供）

    「南投旅遊好康月」抽獎活動，11月26日將抽出特斯拉電動轎車。（南投縣政府提供）

    南投縣政府為搶食普發1萬元現金大餅，已於11月15日結束的「南投旅遊好康月」抽獎活動，啟動普發現金加碼專案，抽獎延長至12月16日截止，縣府準備五星級飯店住宿券、Gogoro電動機車、iPhone17等獎品，擴大增加抽獎機會，希望民眾繼續到南投消費抽大獎。。

    南投縣自今年9月起陸續舉辦日月潭萬人泳渡及茶博會等大型主題觀光活動，進入旅遊旺季，加上建縣首辦國慶焰火，為吸引觀光人潮，促進消費，因而推出「南投旅遊好康月」抽獎活動，自9月15日起至11月15日止，凡於縣內合法店家單筆消費滿500元，即可參加抽獎，獎品包括Gogoro機車、iPhone手機、南投高級飯店住宿券等多達800個獎項，最大獎則是市值約240萬元的特斯拉電動汽車1部。

    縣府觀光處指出，「南投旅遊好康月」抽獎活動於11月15日結束後，累計消費登錄金額突破１億元，將於11月26日抽出包括「特斯拉」電動轎車等獎項，適逢全民普發現金1萬元開始入帳，許多民眾著手規劃旅遊行程，縣府而啟動新一波的「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，即日起到12月16日止，同樣只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可上網登錄參加抽獎，凡於縣內合法旅宿及露營場消費，還可再加碼一張抽獎資格。

    南投縣旅遊好康月抽獎活動，啟動普發現金專案，於縣內合法旅宿消費還可加碼一張抽獎券。（涵碧樓飯店提供）

    南投縣旅遊好康月抽獎活動，啟動普發現金專案，於縣內合法旅宿消費還可加碼一張抽獎券。（涵碧樓飯店提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播