搶普發現金商機 南投推現金加碼抽住宿券、Gogoro

「南投旅遊好康月」抽獎活動，11月26日將抽出特斯拉電動轎車。（南投縣政府提供）

南投縣政府為搶食普發1萬元現金大餅，已於11月15日結束的「南投旅遊好康月」抽獎活動，啟動普發現金加碼專案，抽獎延長至12月16日截止，縣府準備五星級飯店住宿券、Gogoro電動機車、iPhone17等獎品，擴大增加抽獎機會，希望民眾繼續到南投消費抽大獎。。

南投縣自今年9月起陸續舉辦日月潭萬人泳渡及茶博會等大型主題觀光活動，進入旅遊旺季，加上建縣首辦國慶焰火，為吸引觀光人潮，促進消費，因而推出「南投旅遊好康月」抽獎活動，自9月15日起至11月15日止，凡於縣內合法店家單筆消費滿500元，即可參加抽獎，獎品包括Gogoro機車、iPhone手機、南投高級飯店住宿券等多達800個獎項，最大獎則是市值約240萬元的特斯拉電動汽車1部。

縣府觀光處指出，「南投旅遊好康月」抽獎活動於11月15日結束後，累計消費登錄金額突破１億元，將於11月26日抽出包括「特斯拉」電動轎車等獎項，適逢全民普發現金1萬元開始入帳，許多民眾著手規劃旅遊行程，縣府而啟動新一波的「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，即日起到12月16日止，同樣只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可上網登錄參加抽獎，凡於縣內合法旅宿及露營場消費，還可再加碼一張抽獎資格。

南投縣旅遊好康月抽獎活動，啟動普發現金專案，於縣內合法旅宿消費還可加碼一張抽獎券。（涵碧樓飯店提供）

