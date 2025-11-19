注意保暖！今各地早晚涼冷 白天北台灣濕涼、南部溫差大

氣象署表示，今天夜晚及清晨台南以北、宜蘭低溫約15至17度，高屏、花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷。（資料照）

中央氣象署表示，今天（19日）夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷。白天北台灣回升不明顯，仍為17、18度，其他地區白天稍回升到20度以上，尤其南部可以來到25至27度，感受較舒適溫暖。

降雨方面，迎風面桃園以北及宜花有局部短暫雨，整體水氣逐漸減少，但降雨機率仍高，竹苗、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區在清晨到上午也可能有零星飄雨，到中午過後逐漸轉為多雲到晴。離島天氣方面，澎湖陰天，18至20度；金門多雲短暫雨，15至19度；馬祖晴時多雲，13至15度。

風浪方面，高雄以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部8到10級強陣風發生的機率，尤其澎湖可能局部有10級以上強陣風出現；沿海浪高約3至5公尺，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南及台東局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

明天（20日）、週五（21日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週六（22日）、下週日（23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（24日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 - 15 13 - 17 16 - 25 15 - 18

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

